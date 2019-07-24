私菸案關務署四大措施補破網 一週內開罰華膳最高罰9萬

國安局特勤利用總統專機購買超量免稅菸品持續延燒，關務署今 (24) 日召開檢討會議，並做出四大裁處措施，其中針對華膳空廚管理失當部分，將依照海關緝私條例與保稅倉庫管理條例開罰，依照目前行政罰則，最高可對華膳罰 9 萬。

國安局特勤人員藉職務之便，違法挾帶免稅菸品數量高達 9800 條，引發社會譁然，時代力量立委黃國昌認為，華膳空廚在菸品事件中明顯有疏失，要求關務署應依法開罰，關務署今天召集台北關舉行檢討會議。

關務署表示，華膳空廚在此次事件確實有管理不善之處，近日將請華膳進行意見陳述，並在一週內就現有證據根據規定懲處。

據了解，如果華膳疏失之處，將依照《海關緝私條例》第 35 條最高可開罰 6 萬、《保稅倉庫設立與管理辦法》第 51 條、57 條，最高可開罰 3 萬，兩者合計最高可罰 9 萬。

對於專供國際航線使用的保稅倉庫將加強控管，預計 8 月底前導入電子化管理同時建立預警機制，對於菸酒提領與移運數量將採電子化方式，將資料傳送給海關。

官員表示，目前免稅貨品從保稅倉庫移運飛機過程中，包括貨物品項目前仍以紙本記錄，未來將以電子化方式記錄管理。

禮遇通關部分，關務署表示，將依照總統指示，取消隨行團員禮遇通關，未來隨訪團員行李除了正副元首與涉及國安機敏有通關禮遇外，其他一律比照一般民眾通關查驗；此外，台北關也將檢討現有禮遇通關執行程序，再邀集交通部、外交部與國安局共同檢討、研議通關禮遇相關事宜。

至於扣押菸品部分，對於此次國安局人員利用總統出訪走私免稅菸品，因涉嫌違反菸酒管理法第 45 條第 2 項規定，應依刑事優先原則處理，將嗣法院判決確定是否沒收後續行處理。