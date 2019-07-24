〈泰博法說〉產線良率持續回溫 Q3毛利率可望回升 每股純益上看2元

泰博 (4736-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，副總劉吉郎表示，美、歐大客戶下半年拉貨力道持續疲軟，7 月營收估可能僅剩 3 億元，營運保守看待，不過好消息是，產線良率逐漸回溫，法人估，泰博第 3 季產品毛利率可達 48%，甚至有機會再往上，單季每股純益有望重回 2 元。

泰博第 2 季產品出貨量占比方面，碳電極試片 340 萬盒、金屬電極試片 18 萬盒、血糖機約 75 萬台；毛利率方面，碳電極試片 60%、金屬電極試片 50%、血糖機 10%。

劉吉郎表示，由於上半年調整內部製程，導致商品良率下滑，客戶拉貨力道減弱，後續恐面臨降價風險，今年產品出貨皆下修，金屬電極試片將從 200 萬盒下修至 150 萬盒，碳電極試片力拼 2300 萬盒，血糖機則維持去年 400 萬台水準。

展望後市，劉吉郎表示，價格壓力仍存在，今年營收難往上爬，不過產線良率回升，目前已來至 60%，回歸去年水準，年底前可望攀升至 70%，有望推升產品毛利率，法人推估，今年第 3 季毛利率可望提高至 48%，每股純益將重回 2 元。

至於醫療界正研發非侵入型血糖機，市場擔心恐衝擊泰博營運，對此劉吉郎表示，因應科技發展，產品確實有未來性，但商品價格高、準確度不夠，且多是政府補助第一型糖尿，10 年內仍難以取代。