【華冠投顧】幸運星-大盤連兩黑……小飆股依然飆到外太空

林幸蓉 分析師

焦點個股：3707 漢磊、3016 嘉晶、3035 智原、3374 精材、8046 南電

中美貿易戰有好消息，下週一到三雙方將於上海談判，昨晚美股道瓊大漲 177 點再創歷史收盤新高，費半大漲 1.24%。台股早盤再度攻擊欲衝 11000 點，可惜連昨日高點 10994 點都沒衝過，拉高還是賣壓沉重，如 2454 聯發科，台塑家族 1326 台化、1303 南亞、6505 台塑化、1301 台塑、2408 南亞科，水泥 1101 台泥、1102 亞泥，金融 5876 上海商銀等…… 指數開高走低弱於亞股…… 收盤跌 11 點，日 K 連兩黑，成交量放大為 1,319 億！！OTC 市場相對大盤強勢，收盤漲 0.59%，矽晶圓 6182 合晶、6488 環球晶以及 3105 穩懋等都是功臣。成交量為 369 億…… 上漲家數 680 家，下跌 734 家！！

由於 5G、電動車等市場興起，GaN 磊晶晶圓需求增加，最直接受惠股就是 3707 漢磊、3016 嘉晶母子公司，這兩檔都攻上漲停板，還帶動其他矽晶圓如 6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科等站在盤上，還另外帶動 8028 昇陽半強漲…… 特殊應用 IC 設計（ASIC）族群 3035 智原⊕、3443 創意、3661 世芯 - KY…… 半導體封測如 3265 台星科、6239 力成、3374 精材。散熱族群如 6230 超眾、3017 奇鋐、3324 雙鴻……5G 網通如 3419 譁裕、3047 訊舟。PA 功率放大器如 2455 全新、3105 穩懋…… 其他強勢股包括 1597 直得、8046 南電、3527 聚積、2228 劍麟、4803 VHQ-KY、1441 大東、8411 福貞 - KY、2615 萬海、2547 日勝生等…… 大盤連兩黑…… 小飆股依然飆到外太空！！

弱勢股有 PCB 的 2313 華通、2367 燿華等…… 航運股部分，2615 萬海補漲，但同族群先漲的 2612 中航、2606 裕民、2617 台航等拉回……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。