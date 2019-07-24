【華冠投顧】遇到大盤扯後腿 OTC仍正向調整 多頭控盤仍不變 後勢眉角是甚麼?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股四大指數收中紅，費半指數創波段新高，今日亞股普遍上漲，尤其以受到美中即將展開新一輪貿易談判激勵的陸、港股為最，然而大盤遇到週選擇權結算干擾，呈現開高走低、增量小破昨低之勢，終場 - 11 點。不受結算影響的 OTC 指數則反向 + 0.58%，收在昨高附近。

昨日 OTC 指數出現兩個技術面警訊～Ｋ棒型態上的帶量「墓碑線」＆技術指標上的「頂背離」與「死亡交叉」，因此昇楷提醒今天需要特別留意不能跌破昨日低點，否則恐將拖累台股短線走勢。但是倒過來說只要短線能再創高，技術面劣勢反而常常成為多方的「誘空陷阱」，台股歷史上不乏前例。

今日大盤遇週選結算而壓低，所幸技術面出現瑕疵的 OTC 指數逆向拉高，雖然還未正式站上昨日出量高點卻也相差無幾，換言之昨日追高籌碼立即獲得解套，頗有「誘空陷阱」意味，也說明內資控盤者還照顧得好好的。

回到大盤，今日週選結算用金融股壓盤，導致大盤收增量下跌黑Ｋ，不過除了金融期之外，台指期、摩台期、電子期皆不破昨低，而且指數最後一盤刻意拉高到昨低之上，使得日Ｋ棒不收破前低的強勢慣性依然沿續，走法不算差。

明日鴻海除息將蒸發 40 來點指數空間，大盤開低不難預期，可留意如果開低走高收在今低之上，繼續維持強勢慣性，便可證明 OTC 指數與大盤在短線劣勢下都打不死，反向則可推測下週 Fed 揭曉利率走向前，台股就有機會先走高。

＜操作策略＞

台股自五月底起漲至今，還原權息早已過了上半年高點，可是從融資、融券餘額的變化及近期好朋友的提出的問題來看，發現市場上不少投資人轉身太慢，有些甚至被軋空。

想知道台股未來大趨勢？想知道手中持股或被軋到的空單到底該抱還是該砍？歡迎加入昇楷 Line@投資社群，把問題傳給我，昇楷將在週五「盤後影音」進行「你問我答」，直接回覆多數人關心的個股及盤勢問題。

＜強勢股＞

強勢股方面，5G 概念股接力輪漲態勢仍未止歇，今日由《6230 超眾》、《3324 雙鴻》、《3017 奇鋐》、《8046 南電》、《3105 穩懋》、《2455 全新》、《3419 譁裕》... 繼續擔綱演出；矽晶圓族群也在《3016 嘉晶》漲停帶動下成為盤面焦點，包括《3532 台勝科》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》... 都有亮眼表現。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，遭法人降評的《2313 華通》擴大跌勢，高基期的 PCB 族群《3037 欣興》、《2367 燿華》... 持續受累，惟華通急跌已修正至 7/11 除息價位，短線應具支撐力道。

弱勢的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》持續小彈，族群二線股雖有《3537 保達》、《5317 凱美》、《2472 立隆電》... 等相對強勢，但需《2327 國巨》站回六月下旬至本月上旬打出的箱型平台，否則只有單打獨鬥的機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。