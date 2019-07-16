1月建廠9月試產？特斯拉上海工廠飆速

陸媒今 (16) 日報導指出，參加特斯拉上海工廠面試的部分人員已經陸續收到口頭錄用通知，特斯拉方面要求他們「越快報到越好」。市場認為，特斯拉在 7 月份加速招聘員工的速度，很可能是因為上海工廠將提前至 9 月份開始試產。

(圖: yahoo finance) 特斯拉股價日線圖

由於部門、職位及面試程度不同，相關人員收到錄用通知及報到截止的時間也不盡相同。不過，有相關人士透露特斯拉將在本月 29 日開始進行培訓。培訓是正式到職後針對職位的系統性培訓，這意味著，最早在今年 7 月底，特斯拉上海工廠迎接第一批一線員工。

即使特斯拉開出的待遇並不算特別優渥，但許多面試者都將特斯拉視為一個「有前景」的新機會。

依照之前公佈的計劃，特斯拉上海工廠將在今年年底正式投產，而今年 9 月，正好是工廠完成四大車間建設的時間點。從種種跡象來看，9 月底試產不是沒有可能。

目前正在建設特斯拉上海工廠的是項目第一期中的「第一階段」，總投資人民幣 140 億元，建成後年產能為 15 萬輛純電動車，車型為 Model 3。根據規劃，2019 年 9 月將完成整車四大車間的建設，2020 年 3 月則將完成動力系統車間等其他重要功能區域的建設。

初步規劃，到今年年底，上海工廠每週將生產 1000 輛車，然後逐步進行產能爬升，最終達到每週 3000 輛的水準。這意味著，上海工廠有希望每季為特斯拉貢獻 3.6 萬輛產能。

受益於 Model 3 這一車型進入中國，特斯拉目前在中國逐步分食中國電動車市占比重。根據威爾森的報告顯示，今年 3 月以來，由於 Model 3 到港交付，特斯拉躋身中國新能源汽車廠商月度排名前十，而且是唯一的非自主車廠。

此外，之前有媒體報導指稱，特斯拉正在計劃重整亞洲地區的業務結構，可能將會拆割其亞洲部門，獨立出一個全新的大中華區，業務涵蓋中國，及台港澳地區，並交由現在亞太地區運營副總裁兼中國區總裁朱曉彤率領。

