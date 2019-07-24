【華冠投顧】鴻海，除息之後，特別鎖定此區間

美國放寬對華為合作禁令跨出了一大步；周一，白宮官員與美國科技界高層展開會談，以恢復對華為銷售為主要議題。與會者包括微軟、英特爾等等的大型科技公司；而川普也跟這些執行長們承諾，會加速處理你們的申請。

在中、美雙方相互釋出善意之後，消息指出，中美貿易談判將在下周於上海，再次的展開。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）將率領著官員們，於 07/29 前往中國。而川普表示，此趟的首要目標，只求可談出一個「適當的協議」即可，至於完成全面協議時間需多久？這再說吧！

而看的出來，事實上中方也不急於達成協議，反正我就是一個『拖』字了得，先靜觀其變，再見招拆招。因接下來 2020 年美國將舉行總統大選，量你『川普』應不敢再大辣辣的採取太過於強硬的行動吧！若搞得太過火，選民出現了反彈，搞到最後『偷雞不著，蝕把米』那川普你真的是『得不償失』。

此消息，激勵周二的美股，再次的往上拉升。但台股來到上方反壓之後，今日出現回檔，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區之力道的強弱。

接下來的焦點，須留意，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。

我們持續關注的 2327 國巨，今日持續彈升，依據型態，後市上方仍有空間。另外 2317 鴻海，明日除息，預期下方支撐仍相當強勁，後市之推演軌跡，見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師