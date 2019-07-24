【華冠投顧】台積電休兵，台股開高走低小跌，修正短線過熱指標

台股今日受到美股昨晚上漲，指數開高，但在領頭羊台積電開高走低下，加權指數紅翻黑，終場下跌 11 點，收 10935 點，成交量放大到 1322 億元，價跌量增格局。

昨日已經提醒過大家說，連日台股上攻全賴領頭羊台積電上漲，但股價已連跳三天，已經盡力了，若只靠台積電會孤掌難鳴，必須要有人出來接棒演出，否則指數空間將有限，個股表現為主。今日大家都看到了…. 台積電還是開高走低，盤面無人接棒，金融股跌 0.23%，傳產股跌 0.7%，大立光 (3008) 小漲 30 元，收 4255 元，鴻海 (2317) 漲 0.4 元，收 81.3 元。因此，今日指數小跌沒甚麼變化，盤面族群個股輪動表現，完全如預期規劃。強勢股: 嘉晶 (3016)，漢磊(3707)，智原(3035)，台星科(3265)，大東(1441)，直得(1597)，超眾(6230)，力成(6239)，奇鋐(3017)，南電(8046)，WHQ-KY(4803)，劍麟(2228)，精材(3374)，創意(3443) 以及緯穎 (6669) 等。

台股由於衝到 10994 高點時，短線指標過熱，必須修正，而經這 2 天收黑 K 棒，預期進行修正將近尾聲，只要支撐未破，趨勢沒變，支撐看 10861 及 10843 點。操作建議: 採高出低進策略，勿積極追漲多個股，資金尋找低基期轉強個股低買。

分析師 林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估