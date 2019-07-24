【華冠投顧】台股萬一關前震盪下跌-11點作收!個股輪動建議高出低進!

陳武傑分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

台股盤勢分析:

壓力測試

美股四大指數全面拉高下，台北股市早盤上漲 + 22 點開出，受到塑化、金融的壓抑下；加權指數開高走低，終場下跌 - 11 點作收，收在 10935 點，成交量 1322 億。

『多頭補考』成功了嗎?! 目前看來依舊還是『差強人意』!! 延續我們上星期的規劃… 本周台股多方控盤，雖然目前台股籌碼結構並不健康；但是在技術面主導下，『萬一』的挑戰賽，視為『多頭補考』。目前看來…『萬一』關卡依舊近關情怯；近期在股息發放下，市場資金水位相當高。但是連續二天來到 11000 點關卡，卻出現賣壓湧現；顯然結構上並不一致。因此，短線『多頭補考』11000 點已經是心理壓力；預計下半周賣壓會放大，進行空方『壓力測試』。而壓回的強度、幅度，才可明顯看出多頭的企圖心。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2387 精元、3707 漢磊、3035 智原、3265 台星科、8028 昇陽半、1597 直得、6230 超眾、3144 新揚科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2923 鼎固 KY、2313 華通、3218 大學光、3083 網龍、2367 燿華、1256 鮮活 KY、2606 裕民… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。