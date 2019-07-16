WTO可能同意美國對歐盟加徵關稅 規模達70億美元

兩位歐洲政府官員表示，在圍繞非法飛機補貼的一項長達 14 年的爭端中，歐洲預計世界貿易組織 (WTO) 將同意美國針對 50-70 億美元的歐盟產品加徵關稅。

因相關流程還在推進而要求匿名的官員稱，川普領導的美國政府正在等待 WTO 就歐洲違禁對空中巴士提供補貼造成的損害作出最終決定，之後美國將會立即行動加徵關稅。WTO 將最快在今年夏季作出裁決。

除了直升機和飛機零組件之外，美國關稅可能還將奶酪、橄欖、義大利麵及部分種類的威士忌等商品列為目標，官員們認為此舉是為了讓歐盟成員國在美國農產品領域作出讓步。美國一年前以國家安全威脅為由對歐盟出口的鋼鐵和鋁加徵關稅。

美國貿易代表辦公室此前估計，歐盟對空中巴士的補貼每年給美國造成大約 110 億美元的經濟損失。歐盟針對波音公司的類似案件待決定，歐盟此前已公佈了一份擬加徵懲罰性關稅的規模 120 億美元的美國商品初步清單。

儘管歐盟已對和解以避免針鋒相對的關稅行動保持開放態度，但歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 本月早些時候暗示她預計關稅最終會加徵。

這場醞釀中的爭端可能將美歐關係推向一個新低點，並破壞雙方為達成全面降低工業關稅而在一年前啟動的談判。

歐盟此前表示，如果川普落實對歐洲汽車及零組件加徵關稅的威脅，那麼歐盟準備對價值 200 億歐元 (225 億美元) 的美國商品加徵關稅。

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