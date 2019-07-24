日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在 23 日公布了 6 月的工具機訂單終值。整體表現年減 37.9% 至 989 億日圓，連續 9 個月衰退，也是在事隔 32 個月後，又再次的跌破 1000 億日圓榮枯線。

受到美中貿易戰的影響，企業們在設備投資方面均趨於保守。根據 JMTBA 所發表的最新 6 月統計數據顯示，在日本工具機出口訂單占有約 2 成比例的中國，其 6 月份訂單金額較去年同期大減 59.7% 至 115 億日圓，而 5 月時的訂單表現則為年減 31.7%。

除了中國之外，來自歐美等國的訂單金額也都呈現減少的現象。從整體訂單金額來看，外需方面年減 36.4% 至 612 億日圓，來自日本國內的內需年減 40.1% 至 377 億日圓。

需求大減！日本上月工具機訂單金額跌破榮枯線。(圖片：AFP)

在造成外需下滑主因的中國方面，已經連續 16 個月出現訂單表現遜於去年同期的現象。特別是來自中國汽車業界的工具機需求，呈現了明顯衰退，大減 76.4% 至 32 億日圓。對於這樣的結果，推測與汽車的銷量減少有直接關係。

有日本汽車零件廠的高層表示「在 5 月過後，來自中國的訂單沒有預期中的多」。JMTBA 暨東芝機械 (6104-JP) 會長的飯村幸生，也在 23 日的記者會上表示「愈是往內陸走，(訂單金額) 愈是往下掉」。

過去因智慧型手機熱潮，引發中國在相關工具機方面向日本大量下單。不過就在 2018 年下半年開始，由於美中貿易戰的緣故，相關需求也跟著急速衰退。加上全球景氣放緩，汽車業等其他業界，也紛紛在設備投資上採觀望態度。

除了中國市場表現慘淡，JMTBA 原本預估歐洲與北美在 6 月的訂單金額，將達 200 億日圓及 250 億日圓，而實際上來自歐洲的訂單則是年減 33.4% 至 142 億日圓，來自北美的訂單年減 26% 至 211 億日圓。皆遜於預期。

另外在半導體產業等的需求方面，原本業界對下半年表現抱持著樂觀態度，而目前的實際狀況也與預期不同，在過去樂觀看法上的根據已出現動搖。

JMTBA 所預估的 1.6 兆日圓 (年減 11.8%) 年度訂單總額，也可能在 9 月時進行下修。