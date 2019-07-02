中國車市為何暴跌？ 歸咎於新排放規則大混亂

中國汽車經銷商裡排滿了車子，卻銷不出去。根據統計，5 月份中國汽車銷售再跌 12.5%，為連續第 12 個月衰退，汽車經銷商說，6 月的數據會更糟。分析師預期 2019 年汽車銷售可能只能與去年持平。

其中的一個大癥結在於：「國五標準」 (國家第五階段機動車污染物排放標準)。

為貫徹《大氣污染防治法》，中國嚴格控制排放標準。符合第五階段排放標準的汽車最後銷售截止日是：6 月 30 日。之後只有符合「國六標準」 (國家第六階段機動車污染物排放標準) 的車子才准出售。

雖然其他的因素：中美貿易戰與中國經濟放緩，也是汽車銷售下滑的原因，但 15 大城市的車商對於新規則的因應速度太慢是主因，而這 15 大城市戰整個中國銷售的 60%。而中國是全球最大的汽車市場。

美國別克汽車在上海的經銷商表示，儘管車廠在 5 月就已經將國五標準的車降價 30%，是前所未見的折扣，但客戶在 5、6 月份也不敢買國五標準的汽車，因為不知道能開多久，也不知道未來能不能轉賣掉。

中國為因應霧霾，積極推行電動汽車，「國六標準」被稱為世界上最嚴格的排放標準。

儘管車商不一定需要徹底改變引擎技術來達到標準，但仍需要增加催化劑來達到更好的過濾系統。車商在採訪中表示，這至少要上幾年的時間設計與製造。

通用汽車的一位中國工程師表示，為符合新規定，這些設計到生產出來的時間與成本，是一個大問題。其他業者也稱，就算設計完成，車子要獲得中國汽車技術研究中心 (CATARC) 的認證許可，至少也要等上半年到一年的時間。

這也意味著，車商對於符合國六標準的汽車商產數量將比預期還少。在 5 月銷售的車子中，僅有 21% 的車子符合國六標準。如果供給能趕上需求，那麼銷售才能明顯提振。

不過日產汽車 (Nissan) 則表示，其在中國生產的 90% 車輛都符合國六標準。日產汽車被廣泛認為是業界對於國際汽車標準相當完善的公司。

相對的，根據中國汽車排汙監控中心表示，6 月份許多中國國產車商如：廣州汽車 (GAC) 與長城汽車等，仍在等待中國汽車技術研究中心的認證許可。