〈財報〉蘋果供應商AMS調升Q3財測 股價飆漲逾8%

為蘋果 (AAPL-US) 臉部識別系統提供光感測器的奧地利晶片製造商 AMS AG(AMS-SWX)，週二 (23 日) 公布其自 4 月至 6 月期間的第二季財報，得利於智慧手機市場對其 3D 光學感測器需求強勁，加上營運績效改善，第二季營收優於預期，AMS 上調其 Q3 財測，股價飆升逾 8%，創九個月以來新高。

AMS 股價走勢圖 (圖片: Investing)

Q2 財報關鍵數據

營收：4.152 億美元，較去年同期增長 72%，較 Q1 增長 8%，落在分析師預期的 3.9 億至 4.3 億美元之前端。

調整後毛利率: 37%(不考慮相關收購和股票補償成本)

EPS:0.31~0.28 美元

調整後 EBIT:5000 萬美元 (不考慮相關收購和股票補償成本)

營業利益率: 12%

Q3 財測關鍵數據

營收: 估計落在 6 至 6.4 億美元，季度增長估計為 49%

調整後 EBIT: 預計將增加至 25% 以上

調整後營業利率: 預估將超過 25%

由於第二季度需求恢復，AMS 於週二 (23 日) 表示，將重新與西門子其下的德國光源製造商歐司朗 (Osran) 繼續討論併購事宜。一周前該公司表示沒有「足夠的基礎」(sufficient basis) 能繼續與歐司朗談攏，當時 AMS 開出的口頭收購價為每股 38.5 歐元，或整體收購價 37 億歐元。

然而 AMS 於週二表示，已經與潛在財務夥伴接洽協商融資協議，認為 AMS 可望實行這項併購交易，對此歐司朗拒絕發表評論。

歐司朗早盤股價上漲 3%，AMS 股價早盤上漲一度逾 10%，創下 9 個月最高位，引領意法半導體和 Dialog 半導體等其他晶片股漲勢。

意法半導體股價走勢圖 (圖片: Investing)

智慧手機市況恢復

去年底 iPhone 需求低於預期，導致 AMS 股價重挫逾 20%，該公司表示，智慧手機需求將恢復，預計第三季營收能達 600 至 640 億美元。

Mirabaud 分析師 Neil Campling 表示：「AMS 第三季財測超出分析師預期，可能與其 VCSEL 產品的成長有關」

VCSEL，又稱為垂直共振腔面射型雷射，多應用於通訊和光電相關領域，VCSEL 同樣為應用於自駕車的一種紅外線雷達科技，能夠用於偵測車前障礙物，為了減少對 Apple 的依賴，AMS 目前正大力投資自駕車領域行業的產品和技術。

2017 年，AMS 通過收購美國公司 Princeton Optronics 進入了競爭激烈的自駕車市場。