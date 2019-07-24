歐股盤前─歐洲央行會議在即 指數期貨走跌

歐洲央行 (ECB) 將於明 (25) 日召開決策會議，市場高度關注；今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.28%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.25%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.04%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.58%，深證成指上漲 0.77%；南韓 Kospi 指數下跌 0.90%，日經 225 指數上漲 0.41 %；台股收跌 11.5 點，至 10935.76 點。

企業財報亮眼，加上美中貿易談判前景樂觀，週二美股收高，道瓊工業指數收漲 177.29 點 (0.65%)，至 27349.19 點；標普 500 指數收漲 20.44 點 (0.68%)，至 3005.47 點；那斯達克指數收漲 47.27 點 (0.58%)，至 8251.40 點。

美國貿易談判代表團預計下週一至週三，赴中國進行貿易談判；白宮經濟顧問庫德洛日前對媒體表示，這是個好跡象，他樂觀看待此事。

美國商務部長羅斯昨日接受媒體採訪時稱，美國政府計畫在未來幾週內，處理美國企業向華為出售產品的豁免申請，目前共收到 35 家公司、共計逾 50 項申請。

白宮週一邀請 Google 母公司 Alphabet、英特爾、美光、高通、博通思科、威騰電子等科技業者，討論經濟議題；事後，白宮發布新聞稿指出，對於業者呼籲鬆綁華為禁令一事，總統川普表示同意。

美國聯準會 (Fed) 將在 7 月底召開決策會議，外界預期，至少會降息 25 個基點；另一方面，歐洲央行預計本週四召開決策會議，亦可能宣布降息。

英國前外相強森 (Boris Johnson) 當選保守黨黨魁，週三將獲任命，成為英國首相；他重申，將在 10 月 31 日前，帶領英國脫歐。