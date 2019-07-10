車市寒流還沒走 中國6月汽車銷量年減近8%「連12跌」

根據《彭博社》報導，中國汽車工業協會 (CAAM) 今(10)日公布最新數據，2019 年 6 月，乘用車銷售量年減 7.8%，至 172.8 萬輛，連續第 12 個月走跌。

中國汽車銷售表現疲弱。(圖：翻攝自彭博)

CAAM 統計顯示，6 月份汽車產量年減 17.3%，至 189.5 萬輛；銷售量年減 9.6%，至 205.6 萬輛。

CAAM 資料指出，6 月份乘用車產量年減 17.2%，至 159.8 萬輛；銷售量年減 7.8%，至 172.8 萬輛，連續第 12 個月走跌。

相較之下，新能源車表現依舊亮眼，6 月份產量年增 56.3%，至 13.4 萬輛；銷售量年增 80.0%，至 15.2 萬輛。

包括北京、上海、深圳等 15 個省市，自今年 7 月起，正式推行排放標準更嚴格的「國六標準」，導致汽車銷售大受影響。

汽車產業諮詢機構 LMC Automotive 研究員 5 月預估，中國汽車銷售量，全年恐下滑 5%。

中國「乘用車市場訊息聯席會」(CPCA) 日前也公布了 6 月汽車銷售統計，年增 4.9%，為 2018 年 5 月以來，首次出現正成長；帶動買氣的主因在於，近期經銷商大幅調降部分汽車售價，藉以出清不符合最新排放標準的車款庫存。

CPCA 認為，由於目前部分車型尚未推出國六產品，將形成個別地區短期斷銷問題，也會對 7、8 月的市場競爭格局產生影響。

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