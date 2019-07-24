阿里巴巴將開放美國小型企業進駐 股價創11週來新高

中國電子商務巨頭阿里巴巴於週二 (23 日) 表示，即日起將允許小型美國企業進駐阿里巴巴網站，力抗亞馬遜 (AMZN-US)、京東和近日上市的拼多多 (Pinduoduo) 等電商競爭對手，希望藉此提升美國國內業務。

阿里巴巴股價上漲約 2.35% 至 178.09 美元，為 5 月 8 日以來最高。截至週一收盤，今年股價已上漲約 30%。

阿里巴巴股價走勢（圖片：Investing）

阿里巴巴此番決策將為美國小型企業開啟海外市場，包括印度、巴西和加拿大等國，在此之前美企只能於阿里巴巴網站購物，如今能夠在阿里巴巴網站上架銷售，美國商家也能夠對其他美企銷售產品。

阿里巴巴網站上約有三分之一的買家以美國為主，而有超過 95% 的賣家來自中國，面對著美中貿易戰和競爭對手加劇等威脅，該公司希望透過企業對企業 (B2B) 的電子商務平台，來贏得美國銷售業務。

應對貿易戰之新計畫

阿里巴巴集團北美 B2B 負責人 John Caplan 指出，因為美中貿易爭端，許多美企越來越希望向國內生產商購買產品，他說道「阿里巴巴的平台將允許他們這樣做」他預期對於美國農產品和消費品的需求強勁，將吸引更多當地美國企業選擇其網站作為主要市場平台。

上月，阿里巴巴旗下天貓平台 ((Tmall Global Marketplace) 甚至針對商業客戶推出全英語網站，試圖在未來三年內讓該平台上的國際品牌數量翻倍，達到四萬多個。

阿里巴巴表示，美國賣家需支付約 2000 美元的會費，才能於阿里巴巴網站上開設並營運他們的線上商店。

反觀競爭對手亞馬遜，則是按月或按商品向第三方賣家收費，同時允許第三方廠商也能在網站上出售產品，這些供應商能將其商品存放在亞馬遜的倉庫或直接郵寄給消費者。

大和精工分析師 John Choi 表示：「我不認為阿里巴巴財務能在短期內受益，但這確實為他們的 B2B 業務開闢了一個全新的市場。」

根據美國國際貿易委員會數據顯示，目前 B2B 的電商價值為 23.9 兆美元，B2C(企業對消費者) 的電商市值為 3.8 兆美元。

和競爭對手京東一樣，阿里巴巴正在努力擴大其跨境電子商務，阿里巴巴的子公司 AliResearch 稱，到 2020 年，該公司市值預計將達到 3.6 兆人民幣 (約 5230 億美元)