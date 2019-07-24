美股盤中─企業財報強勁 道瓊上漲逾120點

美國股市週二中場上漲，道瓊一度上漲逾 120 點。投資人反應強勁的企業財報，包括可口可樂與聯合技術公司。

台北時間 00:23

道瓊工業平均指數上漲 55.04 點或 0.20% 至 27226.94。

Nasdaq 指數上漲 4.26 點或 0.04% 至 8208.40。

S&P 500 指數上漲 7.86 點或 0.26% 至 2992.89。

分析師說，今日的利多在企業財報及放寬貨幣政策的展望。S&P 500 距 3000 關卡不遠，下一波的漲勢可望使得該指數突破 3100 點。

可口可樂股價上漲逾 4%，該公司公布獲利與營收均優於預期。

聯合技術 -- 另一檔道瓊成份股 -- 公布財報優於預期，其股價上漲 1.7%。該公司並調高全年獲利與銷售成長展望。

Biogen 亦公布獲利優於預期，其股價上漲 5%。

逾 18% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中逾 78% 獲利優於預期，獲利成長 3.6%。

預期歐洲央行與聯準會 (Fed) 很快將會降息，支撑了全球股市走高。週四，歐洲央行將舉行政策會議，預期將降息 10 基點。美國 Fed 則將於月底舉行政策會議，預期將降息 25 基點。

在歐洲，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.1%，德國與法國股市分別上漲 1.7% 與 1.1%。