美股盤後 — 喜出望外！美中談判下週「上海」登場 道瓊漲逾150點

週二 (23 日) 美中新一輪談判傳下週一於「上海」登場，加上可口可樂等強勁財報業績加持，美股四大指數同步樂漲，道瓊指數漲逾 150 點。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 177.29 點，或 0.65 %，收 27349.19 點。

那斯達克指數上漲 47.27 點，或 0.58%，收 8251.40 點。

標普 500 指數上漲 20.44 點，或 0.68%，收 3005.47 點。

費城半導體指數上漲 19.18 點，或 1.23%，收 1573.27 點。

標普 11 個主要板塊僅公用事業板塊下跌，材料、工業與金融板塊領漲。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 多小幅上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.78%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78%；臉書 (FB-US) 上漲 0.020%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.45%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.07%。

《華爾街日報》週二盤後報導，美國司法部正在對臉書、Alphabet 子公司 Google、蘋果與亞馬遜進行反壟斷調查，觸發這四檔科技股盤後股價應聲下挫。

半導體類股幾乎全面收高，NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.53%；科磊 (KLAC-US) 上漲 2.20%；AMD (AMD-US) 上揚 1.95%，英特爾 (INTC-US) 上揚 0.78%，然而，由於蘋果有望下週收購英特爾的消息，拖累高通 (QCOM-US) 重挫 2.41%。

金融股集體上揚，摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.33%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.32%； 摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.78%；高盛 (GS-US) 上漲 2.56%；花旗 (C-US) 上漲 1.25%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.03%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%。

企業消息

由於新配方飲料成功，可口可樂 (KO-US) 最新財報優於預期，激勵其股價大漲 6.07%，是道瓊指數大贏家，盤中後觸及 52 週高位 54.64。。

聯合技術 (UTX-US) 最新財報也表現優異，該公司還上調了全年盈利預期和有機銷售增長預期，激勵其股價上漲 1.2%

華爾街分析

CNBC 週二報導，美中新一輪貿易談判將於下週開始，彭博社報導，美中之間的面對面談判將於下週一至週三展開，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。

Kayne Anderson Rudnick 首席投資官 Doug Foreman 表示：「任何有關貿易利多新消息都將受到歡迎。我不認為美中貿易進展會預期很高，但任何積極的因素都會對市場產生積極影響。」

斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「美股反映的是企業財報和貨幣政策放鬆前景，這導致投資者蜂擁進入股市。」

FactSet 表示，目前有超過 18% 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，逾 78% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

GQG Partners 資深投資分析師 Brian Kersmanc 表示：「已開發市場和新興市場、美國和國際市場之間的界限正在變得非常模糊。最大的風險之一是，人們低估美企實際上依賴國際和新興市場來實現增長的程度。」