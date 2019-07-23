報稅、除權息接連來 貨幣型基金爆贖回潮

根據投信投顧公會統計顯示，6 月份投信公募基金整體規模暴增新台幣 (下同)2416 億元、已達 3.3 兆元，其中，債券 ETF 增速最快，6 月大增 1041 億元，市占率直逼 7 成，值得留意的是，貨幣型基金規模已經連續 2 個月下滑，投信業者解釋，主要是報稅、除權息接連著來，投資人有資金需求，所以贖回。

儘管美中貿易談判持續，但仍未完全底定前，市場避險情緒仍舊濃厚，6 月份投信公募基金整體規模暴增新台幣 (下同)2416 億元、至 3.3 兆元，永豐投信表示，6 月份債券 ETF 持續獲得投資人大量申購 1041 億元，債券 ETF 整體規模一舉突破 8000 億元的水準，更推升國內整體 ETF 規模續創新高，繼 5 月份國內整體 ETF 規模突破 1 兆台幣的里程碑，6 月份續創新高，國內整體 ETF 規模再揚升至 1.2 兆新台幣。

另一方面，受到除權息及報稅季等影響，投資人資金需求較大的影響，貨幣型基金規模自 5 月份開始出現下滑，中斷之前連續第三個月淨流入的紀錄， 5 月份起出現淨贖回 370 億元，6 月份再遭淨贖回 205 億元。

根據投信投顧公會統計，6 月分淨申購金額最高的基金類型為 ETF，淨申購金額高達 1857 億元，ETF 類別當中，海外股 ETF 受制於陸股疲弱影響，導致規模停滯不前，而債券 ETF 持續獲得淨申購 1041 億元，也使得債券型 ETF 的市佔率已逼近 7 成大關。

從債券 ETF 類別變化觀察，美國公債價格在 6 月份因市場對 FED 降息預期升高而大漲，使得殖利率下滑、債券價格上揚，美國公債 ETF 面臨投資人獲利了結壓力，6 月遭到淨贖回 100 億元，不過，公司債 ETF 仍持續獲得投資人熱烈追捧，6 月份淨申購 455 億元，中國債也有 330 億元淨申購金額，新興市場債位居第三名，6 月份淨申購金額 287 億元。

永豐投信指出，由於全球總經成長動能趨緩，預期市場波動性仍難以回緩，高評等債券在市場風險升高時，有降低整體投資組合波動率效果，才有機會穩步達成長期投資目標，以目前接近升息尾聲、降息循環開端之際，正是承接投資級債、公債這類高信評產品好時機。