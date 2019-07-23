專家：股債同步上漲趨勢將結束 但不會演變成同遭拋售

投資專家認為，隨著新一波全球央行的寬鬆即將到來，近期股票與債券同步揚升的趨勢可能終結。

CIBC (加拿大帝國商業銀行) 北美利率策略主管 Ian Pollick 表示，在全球主要央行出現降息潮後，資產表現的相關性可能會改變，但不至於出現像 2018 年末，股債同遭到拋售的情況。

傳統上，當股票價格急跌，投資人會轉向安全的避險資產，而推升美國公債，促其殖利率下挫。但今年股價與價券價格的相關性意外轉正，傾向同步上揚，原本應有的負相關性不再。

到上週五為止，標普 500 指數今年以來的漲幅約為 20%，而追蹤債券指數的 iShares Core U.S. Aggregate Bond Index 上揚 5.9%，美國 10 年期公債殖利率下跌 60 個基點，價券殖利率跌也代表價格上漲。

流動性增加後股債不會同方向變化

Pollick 指出，由 2015 年底之後，聯準會進入升息循環，去年 4 次升息，並同時執行縮表，均收緊了全球的流動性。

全球流動率指標年增率表現 圖片：CIBC

他認為，隨著全球流動性下降，造成跨資產原本的相關性下降，主因是資產配置問題遭到損害。隨著聯準會這兩個月已明顯轉向，而歐洲央行也有望採取進一步的寬鬆，全球流動性有望回升，從而讓跨資產的相關連動再次回歸。

一些研究人員指出，在通膨壓力減弱，以及隨後對進一步寬鬆政策的需求，使得股市暴跌時，債券價格更可能上漲。因為在高通膨時，固定利息的回報可能被通膨抵銷，減低公債做為避險工具的吸引力。

Pollick 說，流動性是一股不容小覷的強大力量，因此原本的所有資產上漲，並不會演變為所有資產均遭拋售，投資的多元布局，今年下半年將重新出現。