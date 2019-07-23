波音停飛影響多大？Jeffries：可能構成美國經濟放緩

波音 737 Max 機型因致命空難遭到全球停飛，除了作為生產商的波音公司 (BA-US)，部分航空公司、零組件供應商以及工人均受波及，美國航空業前景因此蒙上陰影。Jeffries 經濟學家認為，這可能是構成美國經濟放緩的重要因素。

波音作為美國最大製造出口商以及國內最大私營企業雇主，旗下波音 737 Max 為暢銷機種之一，但致命空難的發生造成該公司價值 300 億美元的客機閒置，影響產業鏈甚鉅。

美國航空 (AAL-US)、引擎製造商通用電器 (GE-US)，以及其他小型零件供應商皆表示，為防止公司財務遭受損失，已削減相關客機的航班並暫停出貨作業，並且延遲招募及推行促銷活動。

儘管波音公司希望最快於今年第 4 季恢復出貨，但一些航空公司及官員預計，Max 機種將在明年停止服務。在製造商面臨高成本和貿易緊張帶來的高關稅衝擊之下，製造業生產量可能出現下滑，這將進一步削弱美國的出口及耐用品訂單，甚至影響美國第 2 季 GDP 增長。

美國商務部 6 月數據指出，5 月份美國耐用品訂單月減 1.3%，其中民用飛機和零組件銷售額下降 20 億美元，與去年同期相比，美國 2019 年前 5 個月的商用飛機出口量下降 12%。

美國 5 月耐用品訂單下滑 1.3% (圖：CNBC)

Jefferies LLC 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 認為，這已經是構成美國經濟放緩的重要因素。

也有經濟學家不這麼認為。摩根大通經濟學家 Michael Feroli 表示，美國經濟仍在增長，他認為波音公司的減產量僅比預期減少約 0.1%，影響並不顯著。他稱，「若波音公司進一步削減產量，影響才可能更加明顯」。

波音公司上周表示，預計在未來幾年內向受影響的航空公司及供應商支付高達 56 億美元的賠償金，並表示該公司會致力於避免更進一步的產量削減，並在 Max 獲准飛行時提高產量，為大型供應商提供支持。波音預計明 (24 日) 公布今年第 2 季財報。