面板廠開發Mini LED背光技術 集邦估2023年產值將達3.4億美元

集邦 (TrendForce)LED 研究 (LEDinside) 今(17) 日發表報告指出，蘋果 (AAPL-US) 最新發表的 Pro Display XDR 32 吋 6K 顯示器，將帶動面板廠商開發下一代 Mini LED 背光技術，雖然目前製作成本仍高，但預估 2 至 3 年後將能商業化量產，2023 年 Mini LED 背光產值有望達到 3.4 億美元。

集邦表示，蘋果 Pro Display XDR 32 吋 6K 顯示器採用全新 LED 背光方案，螢幕亮度達 1000 尼特，峰值亮度可達 1600 尼特，對比度則達到 1000000：1，儘管該背光方案並非採用業界盛傳的 Mini LED 背光，卻也為 LED 與顯示器業者帶來新的曙光。

集邦表示，採用 Mini LED 背光的顯示器具有多區背光調控 (Local Dimming) 功能，對比效果與 OLED 顯示器相近，但在部份產品線，Mini LED 背光顯示器的成本甚至低於 OLED 顯示器，雖然現有高階顯示器機種的背光技術仍未達到真正的 Mini LED 背光等級，但對於面板廠來說，可進一步推升產品規格，讓產品與 OLED 競爭，目前包含 Samsung 及 Sony 的高階電視，都已採用多顆傳統背光規格的 LED 搭配區域控制，打造更高的顯示對比度。

不過目前 Mini LED 背光產品價格仍高，集邦表示，主因是 LED 晶片數量以及驅動 IC 數量的增加，加上良率與均勻性等因素，導致 Mini LED 背光產品成本仍居高不下，近期又因 LCD 面板跌價速度過快，大幅提高整體顯示器成本，影響客戶導入意願。

集邦表示，Mini LED 對面板業者是機會也是挑戰，預計未來 2 至 3 年內，廠商能將成本降低到可商業化量產的程度，目前部分廠商正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，以期降低 LED 驅動 IC 以及 PCB 背板成本，設備廠商也在開發新型的巨量轉移方式來降低 Mini LED 製作成本。