〈房產〉高雄房產成交熱 惟去化天數明顯拉長中

今年上半年六都買賣移轉棟數平均年增 6.6%，高雄市房屋買賣移轉 1.96 萬棟，年增 20.1% 增幅最高，但房仲業者發現，今年上半年高雄市的委賣去化天數拉長到 107.1 天，創下房地合一後最長天數，顯見市場氣氛有所改變。

房仲業者住商機構統計旗下加盟店近幾年成交天數後發現，今年上半年新北市以平均 90 天榮登賣最快的行政區，台中 115.3 天敬陪末座，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年以來交易南部熱過北部，讓許多屋主姿態轉高，影響交易速度，除高雄外，台中去化天數也寫下房地合一後的最長天數。

徐佳馨表示，過去南二都交易天數不長，但近兩年均突破百日大關，除與屋主態度有關，市場上賣很久的案子趁勢出脫，應也是拉長天數的重要原因。

住商機構統計旗下六都門市今年上半年委託案件的去化表現，新北以 90 天最快，其餘縣市均突破百日，其中又以台中市最長，達 115.3 天，北市 113.3 天緊追在後，其後是高雄 107.1 天、桃園 105.7 天與台南 102 天。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡則指出，目前資金投向中南部低基期區域懷抱，雖然市場買氣看似加溫，但長線仍需評估基本面是否到位。