購屋族福音 房產代銷挺青年 百萬購屋金助圓夢

房市景氣逐步回溫！根據六都地政局統計資料顯示，今年 1~6 月六都建物買賣移轉棟數已達 11 萬棟，創下近五年來同期新高紀錄，年增率達 6.6%。國人傳統觀念重視有土斯有財，儘管在高房價時代，仍舊期望能為自己或是下一代買房置產，然而在歷經幾波盤整後，市場風向逐漸轉變為小宅當道，一方面除了低單、低總、低付款三低門檻好入手外，另一方面也和家庭人口結構逐漸轉變有關。

首購、自住時代來臨，剛性需求提升，口袋深度有限的小家庭、首購族們，也想要有住好宅的權利。身為代銷龍頭的海悅國際，為回饋廣大購屋族群，特別推出海悅會員「百萬購屋金」圓夢計劃，即日起~ 9/30 止，只要加入成為海悅會員，就有機會抽中百萬購屋金。

海悅國際表示，對大部分的民眾來說，房子很有可能是人生中購買的最貴商品，消費者傾注畢生積蓄換得的家，海悅有責任為其做好把關動作，因此特別斥資成立客服系統，希望透過會員制度，為所有海悅會員提供更好的服務與相關的即時資訊。

不少購屋民眾、尤其是首次購屋者，常會陷入價格、地段或產品規劃等的選擇迷思，透過客服系統－海悅小秘書協助，將能得到更多相關的購屋資訊，幫助購屋族安心選擇。此外，未來透過會員大數據的整合，還能更精準的為消費者媒合，找到最適合的家。

加入海悅會員不僅可以獲得更多的相關購屋資訊與協助，現在加入還有機會可以抽中百萬購屋金，若是總價 6 百萬起的房子，抽中百萬購屋金後，相當於以總價 5 百萬起就可以購得，對預算有限的人來說，實為一大福音！

值得一提的是，活動期間內，到海悅團隊所代銷的任一個案現場填寫問卷，還可以擁有 10 倍的抽獎機會，若是購屋簽約完成，更可以有 100 倍的抽獎機會，大大提高中獎機率！

海悅國際表示，活動將於 10/6 當天直播抽獎，將公開抽出 3 名得主，每一位分別可以獲得百萬購屋金，歡迎大家踴躍加入海悅會員抽大獎！