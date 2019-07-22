〈房產〉國人購屋M型化 首季申貸購買33年屋齡以上案件數逾6000件

由內政部統計數字來看，到今年第 4 季，台北市房屋平均屋齡已達 33 年，其中超過 40 年以上的房屋將近 30 萬戶，根據聯徵中心的最新統計資料顯示，今年第 1 季有 6664 人貸款購買屋齡 33 年以上的住宅，雖然屋齡較老舊，但銀行仍願意核貸約 7 成左右。

聯徵中心最新統計資料顯示，國人購屋平均屋齡有兩極化現象，新成屋還是國人購屋的最愛，今年第 1 季有將近萬人購置屋齡 3 年內的新成屋，成為房貸一族，第二多的則是屋齡 36 年以上的老宅，貸款的樣本數量高達 5577 個，雖然屋齡較老舊，但銀行仍願意核貸約 7 成左右。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新成屋外觀新穎，建築規劃與服務也與時俱進，相對一般老宅更容易吸引消費者目光，加上北市以外的新成屋，總價可能還在雙薪家庭可負擔範圍內，過去幾年預售完工交屋，也推升新成屋貸款數量的原因之一。

統計顯示，今年第 1 季國人購置新成屋平均房價約 1101 萬元，銀行貸款成數為 7 成 3，研判建商預售轉成屋的整批貸款條件可能比較優惠，因此貸款利率僅約 1.63%，在所有屋齡中貸款利率最低，以近年新成屋的供給與房價水準來看，北市外的都會區應是主要分布的區域。

至於貸款數量第二多的，則是屋齡 36 年以上的產品，若比較 2009 年歷年來第 1 季屋齡 36 年以上的貸款數量，老宅貸款數量有明顯量增的趨勢，從 1000 多件一路增加到 5000 多件，反應住宅老化的同時，民眾購置老宅的狀況越來越為普遍。

曾敬德表示，老宅數量越來越多，台北市的市中心普遍都是屋齡超過 30 年以上的房子，但若想要留在市中心等生活機能成熟與交通便捷的區域，一方面可能預算問題，一方面可選擇的產品也有限，民眾最後可能還是購置老宅產品，自己再花一筆預算裝修，加上近年都更與危老改建議題發酵，民眾對於老宅的接受度略有提升，因此今年第 1 季貸款第二多的反而是屋齡 36 年以上的老宅。

雖然房子老舊但地段條件佳，銀行的平均核貸成數也將近 7 成，而老宅通常坪數實在，平均房屋的面積也比其它產品小，僅約 30.6 坪。