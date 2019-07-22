〈房產〉北市需求熱力外溢 推升台中商辦租金挺升1.7%高於北市

台北市商辦租賃需求激增，促使空置率持續下探 4% 低檔，商辦的租賃熱潮也延燒至台中，剛完成興建完成的台中「中信金控臺中金融大樓」商辦建案，短短 6 個月時間進駐率即跳升至 5 成之上，商仲業者指出，這波租賃需求也順勢推升台中整體租金微幅往上走揚，增幅約 1.7%，也高於北市的 1.5%。

高力國際投資部執行董事黃正忠分析，目前台中七期新市政中心辦公室總供給逾 20 萬坪，其中包括 2017 至 2019 年新增逾 7 萬坪，主要是看好台中產業因為版圖逐步遍及全球貿易，面臨辦公需求要與國際接軌，加上正處二代接班階段，需要一個相對「體面」及國際級的辦公室或是企業總部。

去年，台中七期市政商圈一整年辦公租賃去化面積高達 1.7 萬坪，促使每月每坪租金均價從 928 元，微幅上揚至 943 元，增幅約 1.7%，其中頂級商辦租金每月每坪站穩 1000 元大關，需求主要來自線上服務業者、軟體科技業、及銀行保險業者，近幾年則有加入轉型階段的傳統產業，其中租賃需求多半會落在 100-500 坪間。

而網路線上服務業者、軟體科技業、銀行保險企業則為為台中七期頂級商辦主要租戶。

以「中信金控臺中金融大樓」為例，今年 6 月時間進駐率突破 5 成，進駐產業包括中信金控集團中國信託、中信證券、台灣人壽、勤業眾信台中分所、愛齊科技以及優策資訊等。「中信金控臺中金融大樓」商辦每月每坪租金開價 1300 元站穩七期頂級商辦大樓地位，相較豐邑市政核心每月每坪租金開 1350 元，更為實惠，而且實際成交租金單價也都在 1000 元以上。

高力國際專案協理陸青秀指出，「中信金控臺中金融大樓」大樓除成為七期具有標幟度及地標性之建築外，是大陸工程在商圈第一件作品，更是中部唯一的商辦產品，其它兩件則分別是豪宅「宝格」與「丽格」，也在台中七期創下中台灣新天價。