貿易戰使外企撤出中國市場 工信部：沒必要大驚小怪

美中貿易戰衝擊產業發展，部分外資企業選擇撤出中國市場，將產能移往東南亞國家；對此，中國工業和資訊化部副部長辛國斌今 (23) 日表示，資本向低成本地區流動，是客觀規律，「沒有必要大驚小怪」。

據傳蘋果 (AAPL-US)、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 等多家業者，為了因應貿易戰可能造成的影響，正在評估將部分產能從中國移往東南亞的可行性。

辛國斌週二出席國務院記者會，他在接受媒體提問時指出，受到市場、成本、經濟等因素影響，部分外資企業決定撤出中國市場，也有一些中國加工製造業，前往成本更低的國家，找尋投資和發展機會，這都是正常的企業經營行為。

辛國斌說，資本向低成本地區流動，這是客觀規律，「對此，我們也沒有必要大驚小怪。」

辛國斌強調，就目前掌握的情況來看，製造業外移規模不大，基本上仍以中低端企業為主，對中國經濟成長、產業升級、就業等方面的影響，是可控的。

辛國斌稱，全球經濟成長趨緩、貿易霸淩主義大行其道，在經濟全球化背景下，任何國家都不可能置身事外，「打貿易戰沒有贏家」。

辛國斌也說，中國除了要面對外部環境因素外，還得處理國內產業轉型升級的陣痛，以及既有的結構、體制性矛盾，「不確定、不穩定因素明顯增加。」