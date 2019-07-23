傳美FTC擬與臉書以50億美元和解 股價上漲2%

外電報導，知情人士透露，針對臉書 (FB-US) 用戶數據隱私外洩的指控，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 預期最快在本週內正式宣布與臉書的和解協議，協議內容將包含 50 億美元罰鍰，以及相關須遵守事項。

FTC 針對臉書不當向劍橋分析提供 8700 萬個用戶私隱問題做出了調查，並認為此事件違反了臉書與 FTC 間在 2011 年達成的隱私協議。相關的罰鍰將高達 50 億美元，創下聯邦貿易委員會史上最高的罰款金額。

此外，一名消息士指出，根據協議內容，臉書還將設立新的委員會，專門監督用戶數據隱私問題。

對此，聯邦貿易委員會和臉書均拒絕發表評論。

除了臉書之外，美國聯邦貿易委員會和司法部也廣泛針對美國矽谷科技公司的進行了審查，許多美國科技公司仍面臨著潛在反壟斷調查。

在 2012 年，谷歌 (GOOGL-US) 也因為隱私權政策問題，遭到 FTC 開罰 2250 萬美元，可以說是當時最大筆的罰款，如今，與臉書遭受的罰金相較只有 9%。

另一方面，除了隱私問題之外，臉書也面臨著總統川普和其他各界，針對該公司計畫發行的加密貨幣 Libra 隱私和洗錢問題的擔憂和抨擊。

儘管如此，臉書股價在連續五個交易日下跌 3.2% 後，週一收盤上漲 2%，收逾 202.32 美元，今年迄今為止漲幅達 54.34%。