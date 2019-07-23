評級機構將前景降至負面 波音股價下跌

波音 (BA-US) 股價週一 (22 日) 下跌，之前評級機構對這家 737 Max 的製造商發布負面展望，因造成兩起致命空難的機型繼續在其廠區內生產和囤積。

惠譽評級 (Fitch Ratings) 和穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service) 維持波音公司的信用評級，但警告全球停飛令將比預期更長，推高波音公司的成本並損害現金流，使其信用評級處於危險之中。

這款飛機是波音公司最暢銷的噴氣式客機，自 3 月中旬兩次空難中的第二架墜毀後，遭到全球停飛。空難總共奪去 346 條生命。

監管機構尚未表示何時計劃允許這些客機復飛，並且也尚未批准波音公司對被指須為空難事故主因的反失速系統之軟體修復計劃。

波音公司上週告訴投資人，第 2 季需要 49 億美元的費用來補償受全球停飛影響的航空公司，停飛現在已進入第 5 個月。波音公司的 737 Max 客戶，包括西南航空 (LUV-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US)，在夏季旅遊旺季期間取消了數千架航班，並將該型客機自 11 月初之前的航班表上取消，因為不清楚這些客機何時可以再次飛行。

穆迪警告，如果「停飛明顯將延續到 2020 年且波音不降低生產率以節省營運資金」，它可能會削減波音的信用評級。

在第二次空難發生後，波音暫停了 737 Max 機型的交機，並將產量減少了近 20%，達到每月 42 架。飛機製造商通常在交機給航空公司後才獲得貨款。該款機型的新訂單已經完全歸零。

惠譽表示將其前景從「穩定」調降至「負面」，因為隨著停飛持續下去，波音公司最終可能會向航空公司支付更多費用，並且監管機構放行的不確定性正對「將停飛的客機重啟服務和交運生產完成的現機等日益增加的後勤工作構成挑戰」。

該評級機構在新聞稿中表示，「惠譽認為 737 MAX 將在 2020 年繼續成為整個航空信貸產業關注的一個問題。」「737 MAX 的現況將減少波音在當前『A』評級下的大部分金融緩衝能力，使該公司更容易受到其他不可預見的事件或產業發展的影響。」

它表示，由於 737 Max 遭停飛，今年年底前波音公司的債務可能會增加 100 億美元，超過 240 億美元。但它補充說，當客機恢復交機後，這個數字就會下降。

波音股價下跌 0.99%，收於每股 373.42 美元，拉低道瓊工業指數約 25 點。該公司計劃於美東時間週三 (24 日) 上午公佈第 2 季財報。