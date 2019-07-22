台灣6月失業率3.73% 創8個月來新高

由於社會新鮮人投入職場，主計總處今 (22) 日公布 6 月失業率為 3.73%，較上月上升 0.06 個百分點，較去年同期也略上升 0.03 個百分點，創去年 11 月以來單月高點；上半年失業率平均為 3.68%，年增 0.02 個百分點。

主計總處進一步說明，6 月經調整季節變動因素後的失業率 3.74%，較上月下降 0.01 個百分點，且就業人數仍成長，顯示失業情勢仍屬穩定。

主計總處統計，6 月失業人數共 44 萬 5000 人，較上月增加 8000 人或 1.79%，其中，受部分應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 9000 人，因對原有工作不滿意而失業者也增加 2000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則減少 2000 人。

與去年同期相比，失業人數增加 6000 人；而上半年失業人數平均為 43 萬 9000 人，年增 6000 人。

從就業面來看，6 月就業人數為 1148 萬 8000 人，月增 4000 人或 0.04%，年增 7 萬人或 0.62%，上半年就業人數平均為 1148 萬 1000 人，年增 7 萬 4000 人或 0.65%。

觀察鄰近國家失業狀況，南韓最新公布 5 月失業率為 4.0%、香港為 2.8%、日本 2.4%，而新加坡第一季為 2.2%。