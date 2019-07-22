6月外銷訂單連8黑 下半年旺季接單可望回溫

經濟部統計處今 (22) 日公布 6 月外銷訂單金額 385 億美元，年減 4.5%，一如先前預估，呈現連續 8 個月負成長。不過，經濟部指出，下半年進入備貨旺季，消費性電子陸續推出新品，將有助接單回溫。

以貨品別觀察，資訊通信產品年增 4.7%，主因高單價筆電接單成長，加上部分筆電客戶提前下單，可惜智慧手機及伺服器需求減緩，抵銷部分增幅。

電子產品年減 4.3%，主因終端需求疲弱，記憶體價格大幅下滑，加上智慧手機逢新舊產品交替期，致接單減少，不過，晶圓代工高階製程需求增加，因而抵銷部分減幅。

光學器材年減 8.5%，主因中國大陸擴充面板產能，市場供過於求，價格續跌。

傳統貨品方面，受美中貿易紛爭影響，全球經濟成長放緩，客戶下單保守觀望，加上國際原材物料價格下滑，導致接單均為負成長，其中基本金屬年減 15.7%，塑橡膠製品年減 9.6%，化學品年減 18.5%，機械年減 22.3%。

值得注意的是，來自美國的訂單高達 117 億美元，創歷年同月新高，年增 6.8%，以資訊通信產品增加 5.1 億美元或增 12.4% 較多。而中國大陸及香港為 93.5 億美元，年減 14.6%，以電子產品減少 5.4 億美元或減 12.8% 較多。

展望未來，經濟部表示，由於國際間貿易紛爭加深全球景氣走緩疑慮，加上國際油價、鋼價低檔震盪，恐抑制接單成長動能，不過，下半年進入備貨旺季，消費性電子陸續推出新品，加上車用電子、5G 基礎建設、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴增，有助接單回溫。