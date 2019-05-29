失業人數驟升 德國經濟步履蹣跚

德國 5 月份失業人數意外大增，遠超過市場預期，反映德國經濟的困頓，開始慢慢蔓延到就業市場上。

德國失業人數變化 (千人). 資料來源: Bloomberg

德國公布 5 月份失業人口意外較前月大增 6 萬人，完全超乎市場預期的減少 8 千人，增加幅度創下兩年來最高。失業率也進一步攀升至 5%，高於前月的 4.9%，這是 2013 年 11 月以來，德國失業率第一次出現提高。不過整體來看，失業率仍在歷史低檔的水準。

聯邦勞工局表示，有三分之二的失業人數增加，是因為統計數據重新對勞動市場分類。不過勞工局也表示，這項結果同時顯示出歐洲最大的經濟體，正面臨經濟下滑的風險。

上週德國公布的企業信心指數也持續下滑，降幅超過市場預期。當企業信心不足時，首先會縮減資本支出，若之後仍未看到終端需求回升，對勞動市場的影響就會開始出現。

數據公布後，歐元兌美元小幅下滑 0.03% 至 1.1157 美元。德國十年期債券殖利率進一步下跌至 -0.167%。

德國經濟出現進一步放緩的訊號，其影響的後果，同樣會擴散到整個歐元區。下周 6 月 6 日 ECB 將召開會議，屆時將討論是否需要更多的貨幣寬鬆刺激。市場目前預期有 40% 的機率，ECB 將在 2020 年第一季降息。