陸股今年上演三部曲 中國建國紅利 內需消費續扮領頭羊

中國股市歷經去 (2018) 年慘澹，今年年初終於展開一波超過 3 成的反彈，中國嘉實基金研究團隊認為，今年中國股市將上演三部曲，目前已走到第二部曲，中國經濟今年第 2 季到第 3 季將逐步落底，可望是建倉好機會。

投資標的部分，中國嘉實基金研究團隊與兆豐國際投信都認為，因為今年適逢中國建國 70 年，內需消費產業很強，將持續扮演 A 股領頭羊；至於今 (22) 日甫開市的科創板，則因估值太貴，短線不建議追價。

美中貿易戰開打超過一年，在兩強轉為長期對抗的態勢下，中國政府出台多項政策，加速經濟轉型，內需消費尤為主軸，兆豐國際中國內需 A 股基金經理人黃家慶表示，內需消費產業一直是近年來 A 股市場的重要領頭羊，包括股價近期一度漲破千元的股王白酒龍頭貴州茅臺、乳品龍頭伊利股份、調味品龍頭海天味業、免稅店龍頭中國國旅等，皆為優質白馬藍籌股，也是今年以來引領 A 股漲勢最堅實支柱。

今年以來至 6 月底，滬深 300 指數漲幅約為 27%，而日常消費指數足足漲了 56%(採 Wind 一級行業指數)，漲幅超過大盤指數不只一倍。

黃家慶表示，統計 A 股過往 15 年記錄，漲幅前幾名集中在消費、醫藥等行業，其中行業龍頭體質優異，及品牌價值高，特別受市場資金青睞，漲幅前三名包括貴州茅臺、恆瑞醫藥、格力電器等，皆是市場熟悉的優質企業，也屬大消費族群的一員。

黃家慶補充，2000 年以來 A 股曾出現過三次較大級別的牛市行情，多以金融、房產、工業相關族群領漲，本次領漲概念板塊明顯與前三次不同，消費板塊一躍成主流，與過往領漲主流動輒 1、2 倍漲幅相比，消費板塊仍有成長空間，且下半年進入消費旺季，此時進場佈局，可望迎接年內第二波行情。

順應此趨勢，兆豐國際投信趁勢推出「兆豐國際中國內需 A 股基金」，主要追蹤中證內地消費主題指數，兆豐國際中國內需 A 股基金聚焦於內需消費產業，包括消費必需、消費非必需、醫療保健等大消費族群，這樣的投資組合，除了可享受中國政府拉抬消費產業，而頻施放政策紅利的好處外，專注於內需產業也可大幅降低中美抗爭的不確定性因素。

黃家慶指出，內需產業受到中美貿易衝突影響相對低。基金所追蹤的中證內地消費主題指數，成分股中有 34% 完全無外銷市場，42% 外銷市場比重不到 10%，也就是有近 8 成企業外銷比重都是非常低的，這些企業主要仍聚焦於中國人民龐大內需的消費力道。在官方積極落實減稅降費政策下，內需消費能量正逐步回升。

整體來說，中國嘉實基金研究團隊表示，中美貿易戰暫時休兵，及內部政策力度增強，今年中國股市會上演三部曲，目前 5-8 月已走到第二部曲，中國經濟將於今年第 2 季~ 第 3 季逐步落底，後續宏觀經濟將能有節奏地復甦，企業盈利亦逐漸企穩，並帶動整體股市緩步攻堅。因此，第 3 季將是非常好的佈局時點。