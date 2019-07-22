中美談不攏？回歸財報基本面

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國財報季開跑，首先公佈財報的公司表現疲弱，再加上中美貿易最新進展似乎不如預期，美股自歷史高點回落，上週下跌 1.23%；

2. 傳言歐洲央行已經開始研究調整通膨的可能性，市場並預期本週將很有可能推出更寬鬆的政策，歐洲股市因此下跌幅度較小，上週下跌 0.50%。

新興市場

1. 中國國務院金融穩定發展委員會召開第六次會議表示，要繼續實施好穩健貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕，官方的言論刺激股市逆勢上漲 1.08%；

2. 俄羅斯經濟數據好壞參半，工業生產年增率優於預期，來到 3.3%，唯油價大跌壓低俄羅斯股市表現；巴西退休金改革法案於下議院投票延後，壓低拉丁美洲股市表現，上週下跌 0.91%。

債券市場

1. 美國總統威脅可能對中國其餘進口品加徵關稅，引起市場擔憂，加上部分聯準會官員加強降息可能性的言論，美國政府債券指數價格因而上漲 0.25%，投資等級債券則下跌 0.32%；

2. 過去一週除了南非、印尼，南韓也加入了降息行列，全球寬鬆的利率政策，有利新興市場債市表現，且美國目前尚未對土耳其有明確的制裁態度，新興市場主權債券指數上漲 0.37%，當地貨幣計價新興市場債則上漲 0.44%。

原物料、匯率

1. 市場緊盯美國財報季結果，加上中美貿易戰不確定性仍在，美元升值 0.35%；

2. 除了中美貿易關係緊張，美國與伊朗預計重啟談判，墨西哥先前因為颶風而降低的原油產能也將重啟，令油價大幅下跌 7.33%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2019/07/22（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/19）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/07/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/19）

三大市場關鍵事件及分析

1. 沒有永遠贏家，也沒有永遠輸家

從 1920 年至今的每個 10 年中，沒有任何資產可以一直提供最高的報酬率，也沒有任何一類資產一路落後，認為全球央行貨幣政策失敗的投資人，正悄悄增加黃金配置。

各類資產各年代實際報酬率

資料來源：Bridgewater、Bloomberg，2019/7/18

資料來源：Bridgewater、Bloomberg，2019/7/18

2. 財報季到來，基本面稱王

美國股市進入重要財報公佈期，波音、亞馬遜與谷歌等公司都將發佈第二季財報，股市表現將回歸企業基本面。

重要公司財報發佈時間

資料來源：Factset、Bloomberg，2019/7/18。

3. 美國要打貨幣戰？

相較於公債殖利率已經沒多少下降空間的德國，美國 2 年公債殖利率仍有些許下降空間，若美國政府真想壓低美元，出手成功機率高。

資料來源：Bloomberg，2019/7/19。

資料來源：Bloomberg，2019/7/19。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/18。

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