〈G20後投資術〉利空已預警 北上資金大舉流入 陸股可望加速趕底

牽動全球神經的川習會明 (29) 日即將登場，風暴中心陸股今日呈現下跌走勢，陸股後市展望備受矚目，元大投信認為，投資人對利空已有預警，尤其從資金面來看，可以看到北上資金加速流入，加上時序將進入半年報發佈前的空窗期，保持陸股加速趕底的看法不變。

元大新中國基金研究團隊表示，中美貿易衝突對資本市場的影響已較去年有所弱化，中美貿易衝突自 2018/3 浮現，爭端由貿易層面蔓延到霸權爭奪 / 政治層面，股市已部分反應該利空且投資人已有預警。

元大大中華豐益平衡基金研究團隊也表示，現已確定川普與習近平將在明天於大阪進行會面，但該團隊仍然認為雙方在貿易談判方面並不會太大進展，恢復過去的積極協商節奏為較合理判斷。

元大大中華豐益平衡基金研究團隊強調，「談判桌上的事不好預判，談判桌下的角力卻未有間斷」，負面消息如中美貿易紛擾已延伸至金融體系，三家金融機構涉及北韓禁令，中方也正考慮將 FedEX 納入不可靠實體清單；正面消息如美國科技業龍頭正試圖遊說國會對華為解禁；而無論事態如何發展，中美貿易紛擾對經濟體的衝擊已有體現，因此保持陸股加速趕底的看法不變，意即任何結果發生，陸股都會迅速被反應。

儘管短期中美貿易的不確定性未弭，然元大新中國基金研究團隊表示，中長期來看，中國市場發展潛能大，隨著 A 股在 MSCI 權重的調高，以及中國正逐步放寬外資准入的限制下，中國市場對外部資金而言仍具有相當的吸引力。從資金流向層面觀察，資金呈現加速流入的態勢，近一月 (截至 6/27) 北上資金淨流入 426 億人民幣，相對於今年以來淨流入 964 億人民幣，近一個月資金流入占比就已超過 44%。

元大新中國基金研究團隊進一步表示，中國今 (2019) 年年初以來，相對積極的財政與貨幣政策的政策效果逐步發揮功效，除了今年第一季基建 / 地產對經濟的支撐外，第二季以來，包括: 4/1 降製造業增值稅 16% 至 13%、6/3 廣州 / 深圳放寬汽車限購限售、6/10《關於做好地方政府專項債券發行及專案配套融資工作的通知》等財政相關政策陸續到位，中國經濟有機會在下半年止穩，預期中國景氣將於第二季末至第三季落底，後續重點觀察 PMI、工業增加值及工業企業利潤是否有所改善。

元大新中國基金研究團隊表示，下半年會以「避風險、趨成長」為投資主軸，「避風險」首選低評價、內需、龍頭企業，而「趨成長」則以週期向上、政策受惠的行業為重。中長期來看，中國經濟及金融市場發展空間大，消費升級與產業升級將持續推升經濟發展，建議長線分批布局，共享趨勢紅利，長線配置上以金融、高端製造、內需消費 / 服務業為主軸。

元大大中華豐益平衡基金研究團隊表示，現階段陸股評價已反應外部干擾與內部疲軟預期，盤面觀察仍應回歸國內未來發展。預期中國政府結構性去槓桿、貨幣適度寬鬆的大方向不會有改變，但也將續以政策調節來對沖風險，加上時序將進入半年報發佈前的空窗期，預期盤勢在多空交雜下將繼續以盤代跌。