【台新投信】央行齊作多 全球REITs放煙火 美國、澳洲、REITs利多匯集 後市相對看好

全球主要央行態度轉向鴿派，市場預期 Fed 今年可能降息二碼，印度、澳洲持續降息，中國未來降準可能性也大幅提升，歐洲央行後續也可望採更寬鬆的貨幣政策，在全球央行齊力降息降準作多下，資金湧入高息收產品，REITs 大幅受惠。台新全球不動產入息基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人黃俊晏表示，除了美國 REITs 可望受惠 Fed 後市降息效應外，全球央行同步轉鴿的預期氛圍也將使非美地區 REITs 表現有落後補漲的機會，全球 REITs 基金未來漲升行情看好。

黃俊晏指出，今年來全球地產股獲利表現亮眼，據分析師估計，2019 年美國企業獲利成長率由 5 月預估的 2.9% 下修到 2.2%，但全球地產股 2019 年營收成長與淨利潤率亮眼，EPS 預估今年所有產業中唯一上修。美國聯準會立場改變使美債殖利率節節下滑，美國 REITs 直接受惠，以澳洲等其他國家公債殖利率跟進加速下滑的現象研判，全球央行同步轉鴿的預期氛圍將使非美地區 REITs 表現有落後補漲的機會，應有利於全球 REITs 後市表現。

黃俊晏指出，長期來看，企業獲利預估止穩、市場利率大幅走低為 REITs 兩大投資亮點，尤其美國持續扮演 REITs 中流砥柱，另外，日本及澳洲亦看好。日本 REITs 在於資金面的吹捧，主被動基金已連續數周流入，今年以來也以流入為主，且 BOJ 年收購額度高達 900 億日圓的 J-REITs，提供下檔支撐。澳洲除了降息的利多外，REITs 亦受惠外部管理資產業務高成長。

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