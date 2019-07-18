7月會議登場前 傳歐洲央行研擬修訂通膨目標的可能性

根據《彭博社》報導，歐洲央行 (ECB) 利率決策會議，將於 7 月 25 日登場；據傳 ECB 內部已開始研擬修訂通膨目標的可能性，對當前「接近但略低於 2%」的目標，進行審視。

上述消息使歐元走貶，台北時間週四 (18 日) 晚間 7 點 23 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.06%，至 1.1216。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

報導稱，ECB 內部人員已開始對當前貨幣政策進行分析，重新檢視「接近但略低於 2%」的通膨率目標，能否因應後金融危機時代的經濟情勢。

歐盟統計局週三公布歐元區 19 國 6 月消費者物價指數 (CPI) 終值，年增 1.3%，核心通膨率同為 1.3%，雖略高於初估值 1.2%，但還是遠低於 ECB 所設定的「接近但略低於 2%」目標。

歐元區 6 月通膨率為 1.3%。(圖：翻攝自歐盟統計局官網)

ECB 執行理事 Benoit Coeure 日前指出，若有必要，ECB 已準備好採取行動，拉抬通膨；ECB 總裁德拉吉上月亦表示，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

德拉吉當時強調，ECB 的問題，不在於缺乏可用的政策工具，而是執行這些政策後，對經濟可能造成的實際影響。

ECB 於 6 月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點。

德拉吉任期將於 10 月 31 日屆滿，其職務將由國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 接任，拉加德昨日已正式向 IMF 提交辭呈，為轉任 ECB 總裁鋪路。

外界預期，拉加德可能會透過降息等措施，提振歐元區經濟；她先前曾言，全球經濟處於艱困狀態，建議各國央行繼續調整應對措施。

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