〈機構報告〉Canalys：中國智慧語音助理設備安裝量至2023年可望達到58億台

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月22號17點0分

根據調研公司 Canalys 最新的報告預期，到 2023 年，中國智慧語音助理相關設備的安裝量將達到 58 億台，相當於美國市場安裝數的兩倍，顯現出中國的整體市場龐大的人口和家庭基礎數量，以及消費者樂於採用新科技的條件下，物聯網 (IoT) 未來發展趨勢樂觀。

此外，報告中也表示，中國地區智慧家居設備，如空調、門鎖、電視和冰箱，到 2023 年數量可望達到 36 億台。到時候，每個中國家庭平均將擁有 7 個智慧語音助手相容的居家設備。

「包括冰箱、洗衣機和空調在內的大型家電產品預計將實現最大成長。」Canalys 研究分析師 Cynthia Chen 表示：「中國新中產階級正在不懈地追求更高的生活水平，智慧家電也將成為實現他們理想生活的重要部分。電器製造商海爾、TCL 和海信也正在改變他們的策略，以便及早抓住這一趨勢。而零售商蘇寧和智慧型手機供應商小米也打算進軍這一市場。」

另一方面，Canalys 也預估，在 2018 年至 2023 年期間，內建智慧型語音助理的家用設備安裝量將達到 22 億台，複合年增長率為 42%，而智慧型手機將繼續相關設備的主控設備。

「華為、OPPO 和 vivo 等中國智慧型手機大廠正在轉換策略，欲通過智慧型語音助理創建物聯網生態系統，尤其是針對智慧音箱和智慧語音助手相容的居家設備。」Canalys 高級分析師 Jason Low 表示：「讓這些設備無縫協作，尤其是跨品牌和平台，創建新的直觀應用仍然是全球供應商和產業面臨的挑戰。」

同時，該機構也表示，中國市場與美國市場有所不同，「試圖複製美國市場或其他地方的成功策略到中國市場是行不通的」。分析師表示：「例如，美國人更關注家庭安全，例如用攝影機來監控確保房屋安全，而中國人則更關心通過相關設備來照顧家庭並提升生活品質。」Canalys 預期，在接下來的幾年裡，提高節能和創造更健康的生活環境對中國市場來說十分重要。