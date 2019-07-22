南韓消費者抵制日貨 朝日啤酒營收恐減少逾2500萬美元

根據《彭博社》報導，日韓貿易衝突加劇，南韓消費者對日貨的抵制情緒，也隨之升溫；據估計，南韓最受歡迎的日本啤酒品牌朝日 (Asahi)，2019 年在韓營收，恐因此下滑逾 2500 萬美元。

日本政府自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

日本首相安倍晉三否認出口限制措施是「報復行動」，南韓總統文在寅則示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事，但若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。

報導引述不具名消息來源說法，稱 7 月以來，南韓連鎖便利商店 CU 的日本啤酒銷量，較 6 月大減 4 成；據估算，今年朝日啤酒在韓營收，恐因消費者仇日情緒衝擊，下滑 300 億 (約合 2500 萬美元) 至 500 億韓元。

南韓旅遊業者 Hana Tour Service 本月日本旅遊行程銷售額，下滑 30%，公司股價也跌了 13%；濟州航空赴日機票銷售表現不佳，公司股價重挫 19%。

SK 證券分析師 Kwon Soon-Woo 表示，除啤酒外，日本汽車在韓銷售表現，也可能遭受衝擊；南韓汽車進口商數據顯示，豐田和本田汽車，在南韓進口車市場的市占率，約 19%。

松井證券 (Matsui Securities) 分析師 Tomoichiro Kubota 指出，日韓貿易衝突升溫，對日本消費品出口商的影響似乎有限，但若兩國關係持續惡化，整體影響便可能隨之擴大。

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