歐股盤前─紐約聯準銀淡化大幅降息預期 指數期貨漲跌互見

紐約聯邦準備銀行澄清其總裁威廉斯 (John Williams)的發言，淡化外界對聯準會 (Fed) 將於本月底大幅降息的預期；今 (22) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 2 點 43 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.17 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.13%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.23%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.05%，深證成指下跌 1.05%；南韓 Kospi 指數上漲 0.044%，日經 225 指數下跌 0.23%；台股收漲 71.34 點，至 10944.53 點。

紐約聯準銀總裁威廉斯上週表示，在利率和通膨皆偏低的情況下，決策者不能只準備卻不行動，坐視潛在經濟問題爆發；市場解讀，威廉斯的發言，意味著 Fed 可能會在 7 月底大幅降息 2 碼 (0.5 個百分點)。

不過，紐約聯準銀隨後提出澄清，指威廉斯是在一場學術活動上，發表與研究相關的看法，並非談論聯邦市場公開操作委員會 (FOMC) 可能採取的政策行動；聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 亦稱，威廉斯發言時，他也在場，「威廉斯是在談過去的研究」。

上述消息淡化了 Fed 月底大幅降息的預期，上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 68.77 點 (0.25%)，至 27154.20 點；標普 500 指數收跌 18.50 點 (0.62%)，至 2976.61 點；那斯達克指數收跌 60.75 點 (0.74%)，至 8146.49 點。

美中貿易爭端方面，陸媒報導稱，部分中國企業，已就採購美國農產品一事，向美國出口商詢價，並申請關稅豁免；中國國務院關稅稅則委員會，將對企業提出的關稅豁免申請，進行審核。

英國新任首相將於 7 月 23 日揭曉，目前聲勢領先者，是前外相強生 (Boris Johnson)，其對手為現任外相亨特 (Jeremy Hunt)。

中東緊張情勢持續升溫，伊朗扣押了一艘英國籍油輪，英國政府示警，伊朗應立刻放行這艘油輪，否則將面臨「嚴重後果」。