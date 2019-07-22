國會大選過半！安倍：消費稅按原定計畫在10月上調

日本在週日 (21 日) 舉行了第 25 屆的參議院選舉，由首相安倍晉三所領導的執政黨自民黨與盟友公明黨，在選中獲得過半席次，於全部 237 席當中取得了 141 席。

當中，在進行改選的 124 個席次部分，執政的自民黨取得 57 席，盟友公明黨取得 14 席，席次過半。再加上原有的 70 個非改選席次，在國會取得過半的 141 席次，但未達憲法修訂所需的 2/3 (164 個) 席次。

安倍晉三在 21 日晚間，於自民黨本部接受電視媒體們訪問。在面對記者們的消費稅增稅相關提問時表示，「稅金上調這件事，是會遭到厭惡的。然而，為因應社會保障費用，建構全世代型的社會保障制度，還有守住國家的信用，都是有必要的」，明確表達會依照原定時程於 10 月時，將消費稅由目前的 8% 調升至 10%。

此外，安倍晉三表示「來到 10% 後，我個人認為 10 年間沒有 (調整的) 必要」。「只要這樣好好的與安倍經濟學同樣的政策來進行，(不再增稅) 是十分可能的」，安倍說道。

「我在今後 10 年間，無法一直擔任自民黨總裁或首相。沒辦法保證到那個時候」，安倍也作出了如此表示。

安倍於國會大選後表示、消費稅按原定計畫在 10 月上調。(圖片：AFP)

而日前在 7 月 3 日時，安倍就曾經在日本記者俱樂部 (Japan National Press Club) 所主辦的黨首討論會上提到，「今後 10 年左右 (消費稅) 沒有上調的必要」。