需求放緩、供給過剩 IEA：別期待油價能大漲

國際能源署 (IEA)上週於月報中指出，在美國原油產量飆升的情況下，預估未來 9 個月，全球原油庫存將大幅增加；IEA 署長 Fatih Birol 今 (19) 日表示，石油需求正在放緩，加上供給過剩，預估油價不會大漲。

台北時間週五晚間 9 點 04 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.84%，至每桶 62.45 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.58%，至每桶 55.62 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

對於電動車可能逐步取代汽油車，進而影響油價的看法，Birol 認為，電動車還不至於對石油需求造成衝擊。

IEA 月報內容顯示，雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議，但並未改變供過於求的市場前景，「顯然，這對承擔維持市場平衡責任者來說，是一大挑戰。」

目前 OPEC 的平均日產量約 3000 萬桶，據 IEA 估計，2020 年初，市場對 OPEC 的原油需求，將降至每日 2800 萬桶；2020 年第 1 季末，全球原油庫存累計可能增加 1.36 億桶。

巴克萊 (Barclays) 日前也在最新報告中寫道，在全球經濟環境遜於預期的情況下，石油需求成長將隨之趨緩，因此將 2019、2020 兩年的油價預估值，砍至每桶 70 美元以下。

巴克萊將 2019 年布蘭特和西德州中級原油的預估價格，下修 2 美元，至每桶 69 和 61 美元；2020 年的價格預估，則分別下修 6 美元和 5 美元，至 69 與 62 美元。