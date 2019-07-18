智能語音助理需求提高 有望帶動產業新商機

近年來 AI 智能語音助理需求提升，國際大廠去年也分別推出如 Google Home、Amazon Echo 等終端智能語音助理，資策會 (MIC) 今 (18) 日就指出，智能語音助理發展趨勢將從雲端逐漸落地，民眾對於軟硬體、隱私權要求也提高，將有機會帶動台廠在 AI 晶片、運算效能、記憶體上的新商機。

資策會表示，現階段雲端 AI 語音助理，仍須考量網路環境不穩定因素，因此國際大廠陸續推出終端裝置 (On-Device) AI 語音助理的應用發展概念，未來使用者便能在網路離線的狀態下，繼續使用部分的 AI 語音助理功能。

不過隨著民眾對資安疑慮升高，根據資策會 MIC 於今年 5 月針對國內 1000 位民眾的調查結果顯示，台灣使用者對於採購 AI 語音助理的優先考量因素，前 3 名分別為可靠性與連網穩定性、個資隱私保護、價格接受度。

資策會資深產業分析師林巧珍表示，調查結果呈現出消費者對於隱私權的重視遠超過產品價格，而在美國，消費者也因為 AI 語音助理內建至各類型智慧裝置與智慧家具的趨勢，提高對於隱私的疑慮，也成為美國消費者採購的主要考量因素。

林巧珍表示，預期未來 2 年，相關邊緣或離線 AI 語音助理的應用產品將明顯成長，但業者必須同時兼顧並消除使用者的隱私權疑慮，才能獲得消費者信心，預期 AI 語音助理將從雲端服務朝向「落地服務」的方向發展，而多款終端裝置也將成為主流。

林巧珍表示，落地版 AI 語音助理將朝向「瘦身與壓縮」的方向發展，以符合終端裝置的硬體限制，並同時滿足消費者的需求，包含 AI 晶片、運算效能、記憶體空間等都會進一步提升，預期有望為國內業者帶來一波新商機。

觀察市面上智慧音箱，除了亞馬遜 Amazon Echo、Google Home，台廠華碩 (2357-TW) 、遠傳 (4904-TW) 也有推出自家智慧音箱，小布音箱及小愛講，另外經過 NCC 八個月審核，蘋果 HomePod 也將於台灣上市。