佐克柏：臉書正在研發AI語音助理產品

臉書 (FB-US) 執行長佐克柏 (Mark Zuckerberg) 在週四 (30 日) 證實表示，公司正在開發各種利用語音控制的產品。

佐克柏在公司的年度股東大會上表示，臉書即將推出的語音控制產品，以回應有關臉書是否正在開發 AI 語音助理的問題。

佐克柏說道：「我想我們將打造更多不同的產品，在未來幾年中，語音將成為一個重要的控制界面。圍繞這個議題，我們正在做打造很多不同的項目。」

臉書在 2018 年底首次推出自家的聲控裝置「Portal」，搭載了亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa 作為語音助理，允許用戶通過聲控方式撥打電話、詢問天氣、交通、叫 Uber、播音樂等。臉書是目前唯一一家沒有自家語音助理的大型科技公司。

臉書期望藉此打造語音助理，與亞馬遜的 Alexa、蘋果的 Siri、谷歌的 Google Assistant 和微軟的 Cortana 在市場上競爭。

市場認為，臉書的語音助理很有可能在大型科技之間的語音爭奪戰中異軍突起，特別是如果該公司將這項功能整合在 Facebook 的應用程式當中，因為這個應用程式早已存在於數十億部手機上。

有報導指出，臉書正在開發自家的語音助理，是由擴增實境和虛擬實境部門所領導的項目。此外，該公司也在 AI 研究方面投入了大量資金，其中包括在 2017 年收購的 AI 助理新創公司 Ozlo。

佐克柏表示：「你可以看看產品路徑圖將如何往語音發展，就能了解為什麼這將是一個非常有用和重要的，且人們希望通過的科技互動方式。」