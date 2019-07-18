美國降息箭在弦上 聯準會7月估下調利率25~50個基本點

聯準會本 (7) 月底即將召開利率會議，市場普遍認為聯準會降息幾乎是箭在弦上，PIMCO 認為，聯準會 7 月降息幾成定局，預期將下調利率 25 到 50 個基點。

PIMCO 認為，目前美國在實質商業投資、出口和製造業成長力道放緩，加上面臨最近無法持續積累的庫存 和不斷增加的企業經營不確定性，推測聯準會 7 月降息機率極高。

根據 Fed 最新公布的《褐皮書》顯示，儘管美國企業持續憂心貿易戰，但企業仍認為美國經濟將持續成長，對未來展望抱持樂觀態度；從企業的角度出發，消費者支出仍維持強勁，但企業也持續抱怨人力短缺，且物價上漲壓力較前次報告期間緩和，預期市場在二周後的政策會議中 Fed 可望降息。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 認為，G20 後美中雙方的貿易關係明顯改善，提振市場樂觀的希望，激勵美股再攀高峰，加上美國一系列經濟指標，特別是失業率、消費者信心、薪資成長等與消費相關的表現相對穩健，美國未來衰退風險低。

許長泰 (Tai Hui) 表示，目前整體經濟處於不冷不熱的態勢，讓美國聯準會有意唱「鴿」來提振經濟，預期今年底前美國降息機率頗高。

摩根投信認為，今年 6 月以來，美元一反過去強勢升值，開始有轉弱跡象，主要是受到經常帳赤字逐步擴大、政府負債增加的雙赤字影響，不利美元基本面；再者美國經濟強勁成長與升息帶動的利差優勢，在今年逐步消退，讓美元中長線面臨貶值壓力，預料將有助於資金重返新興市場。