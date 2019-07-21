Zara宣示在2025年前所有服飾都以環保纖維原料製造

快時尚零售商 Zara 即將全面走向環保。母公司 Inditex 本週宣布，在 2025 年前，Zara 使用的所有棉、亞麻和聚酯纖維都將是有機的、永續的或可回收的。

這家西班牙零售集團表示，其目標將擴展到其他品牌，包括 Zara Home、Pull & Bear 和 Bershka。

Inditex 在本週年會上做出這項永續性承諾。上述這些衣物原料的使用量加上一種名為纖維膠的半合成纖維，佔該品牌所用原料的 90%。Inditex 表示，它將在 2023 年之前全面採用永續性纖維膠。

此外，Inditex 董事長兼 CEO Pablo Isla 表示，「也就是說，我們使用的 100% 的原物料將是完全可回收的。」

他在年會上指出，「我們需要成為變革的力量，不僅是公司，而且是整個產業，」「永續發展是一項永無止境的任務，Inditex 的每個人都參與其中，並與所有供應商成功合作。」

Zara 宣示在 2025 年前所有服飾都以環保纖維原料製造（圖: AFP）

該公司還有其他環保目標，包括在 2019 年底之前使所有 Zara 的店面「節能化」，Inditex 指其可以減少碳排放、節約能源並減少浪費。

它還希望其店面、配送中心和辦公室 80% 使用的能源至 2025 年時都是潔淨能源。

這不是 Inditex 第一次推動環保運動。客戶已經能在 1300 多家店面中回收舊衣服、鞋類和配件，以解決時尚浪費問題。

Inditex 在全球 200 多個市場的網路上銷售產品，在 96 個市場的 7000 多家店面販售產品。Zara 商店就佔 2000 多家。

永續時尚也是產業的一種趨勢。其他快時尚零售商，如 H&M 和優衣庫，也已推出各自的環保計劃。