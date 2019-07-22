〈每週CFTC報告〉投機者看多黃金意願上升、原油淨多單連4漲

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (19 日) 公布數據，截至 7 月 16 日當週，大型投機者增持黃金部位，在上週淨多單大減 1.4 萬口之後，本週重新提高看漲押注。

數據顯示，投機者非商業黃金期貨淨多單本週增加 738 口，至 245501 口，自 5 月 28 日淨多單減至 8.6 萬口之後，整體看漲趨勢明確，過去 7 週有 6 週多頭持倉增加，這段期間共增 15.8 萬口。

黃金淨多頭增加 (圖表取自 countingpips.com)

《Kitco》前週調查顯示，華爾街及一般投資人大多看好黃金下半年漲勢。橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 上週三談話，建議投資人賣出股票、買入黃金。「商品大王」羅傑斯 (Jim Rogers) 同樣選擇續抱黃金。

本月以來黃金持續走強，上週黃金期貨一度衝上 1454 美元，在獲利了結賣壓出籠之後，週一早盤金價回到 1423 美元附近。

美元指數

大型投機者本週也繼續增持美元部位，美元指數淨多單增加 276 口，至 27332 口，是過去 5 週以來的第 4 次。

(圖表取自 countingpips.com)

儘管 Fed 已經表態降息，但由於主要央行歐洲央行、日本央行也準備寬鬆，並未帶給美元投機者太大擔憂。美元指數淨多單過去連 3 週增加，在過去 52 週，看多美元部位都保持在淨多單 2 萬口以上。

其他貨幣

其他貨幣中，本週最大的變化在加幣。加幣淨多單大增 1.17 萬口，至 2.09 萬口。在經濟走強與升息預期之下，加幣在過去 4 週累計淨多單增加近 6 萬口，看漲情緒處 2018 年 2 月 13 日以來最高。在幾週前轉為看漲之前，加幣投機者已連續 66 週看跌加幣。

(圖表取自 countingpips.com)

整體來說，本週投機者部位改善的除了美元指數與加幣之外，歐元、澳幣、紐西蘭元、墨西哥比索均相對轉好。其中歐元在過去 8 週中，有 6 週淨空單均減少，看空部位已由之前超過 10 萬口，減至 3.1 萬口，是 2018 年 10 月 30 日以來最低。

原油

大型投機者本週增加 WTI 原油期貨的看漲部位，淨多單增 3.3 萬口，至 42.3 萬口，在過去 5 週中，淨多單有 4 週上漲，看漲情緒自 6 月 4 日之後，首度回升至 40 萬口以上。

(圖表取自 countingpips.com)

美國 10 年期公債

數據顯示，投機者非商業期貨合約淨空頭增加 5.8 萬口，至 34.7 萬口，持續看跌 10 年期公債。

(圖表取自 countingpips.com)

儘管近期債券價格走高，但投機者一路看跌，在過去 6 週均增加空頭部位，並且推高至空單 30 萬口之上，為近 1 個月首次出現。