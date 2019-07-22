〈群益期貨〉黑白配，國會扮黑，川普願意轉扮白臉嗎？畢竟他是演技派的

從六月底 G20 高峰會後，川普雖然說了他與習近平不再那麼親近，但之前美國先對中國進口 110 項輸美工業品減免加徵關稅，再加上美推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，是刀子嘴豆腐心嗎？恐怕沒人相信川普有豆腐心吧！

看來應該是選戰還是要打，川普也不能把局勢弄得太僵，兩黨國會聯合小組準備推出一個法案，若川普想要取消華為黑名單，必須取得國會的同意，但這個議案還要經過參眾兩院表決通過，且川普簽署同意才行，若川普不同意，則退回參眾兩院必須取得 2/3 席次才行，看來美國對中國的態度，參眾兩院倒是扮起黑臉來，川普 2020 總統之路還要競選連任，倒是有可能轉向白臉了，激烈的對抗，中國拿川普的票倉動手腳，對選情可是不利的啊！

7 月 8 日至 14 日當週中國進口美國高梁 51072 噸，中國企業現在又展開新的農產品採購，上週五儘管美國波士頓 Fed 行長表示不贊成降息，我們應該等待，降二碼的機率瞬間回調，美元上漲，但農產品不跌反漲，尤其是黃豆更是大漲，主要就是反應中美貿易回暖的氣氛，上週中國大陸對外資本管制擬再開放，由於 MSCI 與富時指數陸續納入 A 股，額度已經不夠用了，QFII 額度擬不設限，放寬資本管制勢在必行，金融的開放也算是對中美貿易談判做出了呼應，看來兩方下一輪的貿易談判預期將不會拖太久了，中國現在給的，方向上正是川普想要的，而美國則是黑臉白臉唱雙簧，川普端出的籌碼將決定換回多少牛肉，討價還價的談判波折是不會少的。

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