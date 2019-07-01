〈每週CFTC報告〉投機者看多黃金意願上升 連4週大增多單

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (28 日) 公布數據，截至 6 月 25 日當週，大型投機者連續第 4 週大增黃金多頭部位，在 G20 會議即將召開前，黃金期貨淨多單到達 2017 年 9 月以來新高。

數據顯示，大型投機者與避險基金交易的非商業黃金期貨，淨多單與前一週相比增加 3.2 萬口，合計達 23.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這不但是淨多單連 4 週增加，而且過去 4 週累計增加多達 15 萬口。在 4 月 23 日當週，黃金期貨僅多單僅 3.7 萬口，經 10 週之後，淨多單合約數已經增加超過 5 倍。

不過由於 G20 峰會期間川習會決定恢復美中貿易談判，週日川普又意外與北韓金正恩會面，現貨黃金在週一早盤大跌，跌幅達到 1.3%。

美元指數

大型貨幣投機者本週降低美元指數淨多單共 6183 口，淨多單減至 22366 口，至今年 1 月以來低點。

(圖表取自 countingpips.com)

本週美元指數持倉變化為多單減少 5992 口，空單增加 191 口。在 Fed 暗示可能在 7 月降息之後，美元兌歐元降至 3 個多月的低點，兌日圓貶到去年 7 月之後的低點。

過去 4 週以來，美元指數淨多單有 3 週減少，本週為今年 3 月以來幅度最多的一週。

其他貨幣

其他主要貨幣中，本週變化最大的是加元，淨空單合約大減 2.3 萬口，至 1.47 萬口。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 認為，加元近期匯率反彈不僅因聯準會暗示降息，而且也在於加拿大與美國兩年期國債殖利率利差縮小。儘管美國聯準會有意降息，但加拿大央行並不準備跟進。

投機者對加元雖然仍為看空，但空頭部位已經大減，由 4 月 16 日的近 5 萬口，到本週不到 1.5 萬口，看空部位為去年 12 月 18 日以來最低。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元、英鎊本週淨空單分別增加 3965 口及 6373 口，避險貨幣日圓淨空單減 6418 口，不過瑞士法郎淨空單增 997 口。

原油

大型投機者看多原油部位上升，本週 WTI 原油期貨淨多單增 1.57 萬口，至 37.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是原油淨多單連續第 2 週增加，此前曾連續 7 週減少，本週主要的變化是空單大減，共減少 2.15 萬口，多單也減少 5808 口。