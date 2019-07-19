鎳礦週四漲逾6% 突破15000美元創一年新高

作為不鏽鋼的主要原料，鎳礦擺脫 7 月初以來跌勢，周四 (18 日) 持續走高，飆漲 6%，每噸報價突破 15000 美元，觸及近一年來高位。

交易員表示，自 7 月 2 日以來，期鎳價格已飆升近 25%，主要受到工業買家及投機客需求推動。上海期鎳週四最多漲逾 6%，最後收漲 2.8%，報 14850 美元。

麥格理 (Macquarie) 分析師表示，鎳價反彈起因於中國優於預期的鎳礦產量，導致大量買盤湧入，加上歐洲汽車生產商擔心未來可能出現供應短缺，大舉買入 2023 年的鎳礦遠期合約，推動價格上升至關鍵水平，投機客轉向看漲，進行部分空頭回補。

作為提供電動車電池動力的關鍵材料，汽車製造商轉向使用更多鎳礦技術進行生產，受惠環保意識抬頭，鎳礦成為這波能源轉換中受益的金屬之一。

然而，並非所有人都認為漲勢可持續下去。澳洲 Argonaut 證券分析師 Helen Lau 表示，中國潛在的不鏽鋼需求依舊充滿不確定性，認為當前鎳價的快速反彈是不合理的，透露出其對於中國不鏽鋼庫存與潛在需求的質疑。

印尼礦業部週四 (18 日) 表示，2022 年起，該國將落實出口未加工礦石的禁令，作為全球第二大鎳礦生產國的菲律賓也隨之跟進，加大環保審查力度。不過分析師認為，儘管產量出現下降，不太可能出現大規模停產。

自 2014 年印尼未加工礦石出口禁令生效後，國際鎳礦價格一路上漲，麥格理證券認為，相較於 2015 年底到今年年中的巨大缺口，2019 年下半年將出現一個更為平衡的市場。

麥格理表示，價格已經超過基本面因素可以證明合理的水平，因此將會在某個階段回調，很可能是在大宗商品交易顧問決定從中獲利的時候。