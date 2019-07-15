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〈每週CFTC報告〉投機者加碼看漲墨西哥披索、美元指數 減黃金看多部位

投機者連兩週增持看多美元部位 持續看漲墨西哥披索(圖片:AFP)
投機者連兩週增持看多美元部位 持續看漲墨西哥披索(圖片:AFP)

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (12 日) 公布數據，截至 7 月 9 日當週，大型投機者增持美元指數部位。這是在 6 月底投機者減倉至今年 1 月低點之後，連續第 2 週增持美元指數

自今年 5 月初美中貿易談判受阻，貿易不確定性增加，美國聯準會轉趨溫和之後，美元一直處於下行趨勢。自 5 月 23 日以來，美元指數下挫 1.6%，一改先前 5 個月上漲的趨勢。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週三、四的證詞，暗示即將降息，打壓美元表現。不過本週持倉統計至上週二，主要反映出前週美國非農就業報告強於預期的結果。

美元指數持倉 (圖表取自 countingpips.com)
美元指數持倉 (圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，投機者所持美元指數淨多單，較前週增加 4639 口，總計 2.7 萬口。其中，多單增加 2982 口，而空單減少 1657 口。

其他貨幣

其他貨幣中，墨西哥披索仍處非常看漲的部位，本週淨多單增加超過 1.8 萬口，至 12.6 萬口，連續 17 週淨多單都處 10 萬口以上。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

整體來看，主要貨幣中，美元指數、墨西哥披索及澳幣、紐西蘭幣、加幣瑞士法郎為淨多單增加 (淨空單減少)，看空部位增加的是歐元英鎊日圓，反映英國脫歐情勢反覆，硬脫歐威脅加大，持續壓抑英鎊歐元持倉。

黃金

在金價反彈動力喪失之後，大型投機者也開始減持多頭部位，本週淨多單減少 1.4 萬口，至 24.4 萬口。

黃金期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
黃金期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

過去幾週投機者押注金價上揚，連續 5 週增持黃金多單部位，來到 2016 年 9 月以來最看漲的水準，期間共增加 17.2 萬口淨多單，不過本週有所降溫，多單減 6597 口，空單增 7586 口，看多部位降低。

不過目前投機者已連續 4 週維持淨多單 20 萬口之上，是自 2018 年 1 月以來，非商業黃金期貨淨多單在 20 萬口以上最長的時期。

原油

大型投機者本週減少 WTI 原油期貨的看漲部位，淨多單減少 2661 口，減至 39.0 萬口。本週多單與空單均減少，多單減 7484 口，空單減 4823 口。

WTI 原油期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
WTI 原油期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

先前投機者連 3 週加大看多部位，共增 4.1 萬口，不過即使如此，淨多單已連續 4 週低於 40 萬口。

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