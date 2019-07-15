〈每週CFTC報告〉投機者加碼看漲墨西哥披索、美元指數 減黃金看多部位

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (12 日) 公布數據，截至 7 月 9 日當週，大型投機者增持美元指數部位。這是在 6 月底投機者減倉至今年 1 月低點之後，連續第 2 週增持美元指數。

自今年 5 月初美中貿易談判受阻，貿易不確定性增加，美國聯準會轉趨溫和之後，美元一直處於下行趨勢。自 5 月 23 日以來，美元指數下挫 1.6%，一改先前 5 個月上漲的趨勢。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週三、四的證詞，暗示即將降息，打壓美元表現。不過本週持倉統計至上週二，主要反映出前週美國非農就業報告強於預期的結果。

美元指數持倉 (圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，投機者所持美元指數淨多單，較前週增加 4639 口，總計 2.7 萬口。其中，多單增加 2982 口，而空單減少 1657 口。

其他貨幣

其他貨幣中，墨西哥披索仍處非常看漲的部位，本週淨多單增加超過 1.8 萬口，至 12.6 萬口，連續 17 週淨多單都處 10 萬口以上。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

整體來看，主要貨幣中，美元指數、墨西哥披索及澳幣、紐西蘭幣、加幣、瑞士法郎為淨多單增加 (淨空單減少)，看空部位增加的是歐元、英鎊及日圓，反映英國脫歐情勢反覆，硬脫歐威脅加大，持續壓抑英鎊與歐元持倉。

黃金

在金價反彈動力喪失之後，大型投機者也開始減持多頭部位，本週淨多單減少 1.4 萬口，至 24.4 萬口。

黃金期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

過去幾週投機者押注金價上揚，連續 5 週增持黃金多單部位，來到 2016 年 9 月以來最看漲的水準，期間共增加 17.2 萬口淨多單，不過本週有所降溫，多單減 6597 口，空單增 7586 口，看多部位降低。

不過目前投機者已連續 4 週維持淨多單 20 萬口之上，是自 2018 年 1 月以來，非商業黃金期貨淨多單在 20 萬口以上最長的時期。

原油

大型投機者本週減少 WTI 原油期貨的看漲部位，淨多單減少 2661 口，減至 39.0 萬口。本週多單與空單均減少，多單減 7484 口，空單減 4823 口。

WTI 原油期貨持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

先前投機者連 3 週加大看多部位，共增 4.1 萬口，不過即使如此，淨多單已連續 4 週低於 40 萬口。